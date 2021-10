Disfruta Sangre Azteca de su independencia

A casi dos años andando del tingo al tango, el Autóctono asegura que lo mejor que pudo hacer fue salirse de la zona de confort que tenía en el Consejo Mundial de Lucha Libre, pues no la pasaba bien en lo profesional y en el plano personal apenas le daba para sobrevivir.

"Yo ya no tenía proyección ni oportunidades laborales, ya sea por campeonatos o rivalidades, etcétera, y los rivales eran los mismos y pues teniendo sólo un evento a la semana, quién vive con ello, a mí en ese tiempo un evento no me servía de nada más que para mal vivir.

"Enfrentar a otro tipo de rivales me posiciona más, mi idea al salirme del Consejo fue esa, consagrarme, buscar otro tipo de oportunidades, buscar otro tipo de rivales y lo he logrado, hasta ahora me ha ido bastante bien, incluso ya estelarizando carteles", aseguró el Heredero Prehispánico.