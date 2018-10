Disfruta safari en Kenia

Nairobi, Kenya

En su visita a Kenia, la Primera Dama de EU, Melania Trump disfrutó este viernes de un safari de hora y media por el Parque Nacional de Nairobi, a unos pocos kilómetros del centro de la ciudad.

Más tarde, acudió al orfanato The Nest en Nairobi, en donde donó osos de peluche, libros y mantas, entre otros objetos, como parte de su iniciativa "Be Best" (Sé Mejor). Al llegar al lugar, fue recibida con una canción interpretada por un grupo de niños.

Por la tarde, se reunió brevemente en la residencia presidencial con la Primera Dama keniana, Margaret Kenyatta, con quien comparte esfuerzos a favor del bienestar social de los niños; luego, disfrutó de una obra que combinó danza tradicional, música moderna y gimnasia acrobática.