Disfruta maternidad

Aún con el doble trabajo que ha representado su segundo hijo, Luka, Zuria Vega disfruta la maternidad.

A ocho meses del nacimiento de Luka y tras celebrar los tres años de su hija, agradeció el ver crecer a sus hijos.

"La maternidad ha sido para mí no dormir, cambiar pañales, el pecho, estar y desesperarte, llevarlos a la escuela todos los días, pero creo que es un proceso padrísimo que se pasa tan rápido.

EN FAMILIA

"Los he disfrutado mucho y más con este tiempito que me di ahora con este bebé (Luka). Ver a mis hijos sanos y tener la oportunidad de verlos crecer cerquita", contó Vega en entrevista.

Junto al actor Alberto Guerra, la hija del fallecido Gonzalo Vega ha logrado formar una familia estable, al tal grado que no tiene problema de que su pareja le haga burla sobre que ya no sea tan joven.

"Alberto me molesta porque le digo que cada vez me siento más joven, pienso que en los 20 te sientes muy grande y, de pronto, cumples más y dices: ´era un moco´, no sabía lo que decía.

SUS MEJORES AÑOS

"Ahora te van cayendo los años en cuestión de madurez, para mí, como dicen los 30 son los mejores porque los años hay que abrazarlos, festejarlos, me encanta y más cumplirlos con mis dos hijos, mi familia, sana y con trabajo", dijo.

Tan plena se encuentra a sus 31 años, que la artista ya se encuentra lista para arrancar en los próximos meses la promoción de la película Y Cómo es Él, en la que actúa junto a Mauricio Ochmann y Omar Chaparro.

"Tengo el estreno de la película que es en abril y también estoy evaluando otras propuestas", concluyó.