Disfruta llamado a la selección

Clarissa Elizabeth Munguía Garza recibió una gran noticia luego de colgarse la medalla de oro en el Campeonato Nacional Infantil, Cadete, Juvenil y Adulto de Taekwondo, que se desarrolló el pasado fin de semana en Monterrey, Nuevo León.

La atleta de la Escuela Vonnacher Reynosa Herón Ramírez fue convocada por primera vez a la selección mexicana infantil de taekwondo, así que tendrá que reportarse en el CNAR (Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento) en las primeras semanas de enero próximo.

"Estoy muy feliz por tener la medalla de oro y más con esta noticia, tengo nuevas esperanzas porque desde que estoy en esta escuela he tenido muchas oportunidades y las quiero aprovechar todas, se siente mucha emoción que te seleccionen", comentó la niña de apenas 10 años de edad.

Clarissa no pudo mostrarse en el evento nacional ya que sus rivales no dieron el peso requerido por lo cual no tuvo combates. Pero ella si se lo tomó muy enserio y por eso subió a lo más alto del podio en la categoría Infantil A -50 kilogramos.

"Me da mucho gusto poder representar a mi escuela, a Reynosa y en este caso a todo Tamaulipas en torneos importantes", relató la competidora cinta negra 1er Dan.

La mitad de su vida se la ha pasado tirando patadas. Sus padres le dieron a elegir un deporte y no se equivocó pues el taekwondo se convirtió en su más grande pasión

"Llevo ya 5 años y es mi deporte favorito, a mi me dieron a elegir entre tres deportes, ballet, danza y taekwondo, me decidí por el taekwondo porque con este deporte aprendería a defenderme, otras niñas siempre eligen hacer cosas más femeninas, menos arriesgadas, a mi me gustaron las patadas", afirmó.

El apoyo que le brindan en casa tanto su mamá Lucia Elizabeth Garza como su papá Eduardo Munguía Carranza, ha sido la clave en todos los éxitos que ha cosechado.

"Mis papás me echan muchas porras siempre, me quieren mucho y siempre han ido a todos mis torneos, gracias a ellos tengo un cajón lleno de medallas, siempre me han apoyado en todo", finalizó