Disfruta la obra de Sean Penn

La Delgada Línea Roja

Difícil que esta cinta bélica de Malick agrade a todos por igual, pero cualquier seguidor de Sean Penn necesita verlo en algunos de los planos más bellos de toda su filmografía. El actor quedó, finalmente, tan contento con esta película que no dudó en participar en «El árbol de la vida» varios años después, solo que terminó más asado cuando se dio cuenta que le recortaron varias escenas (típico en Malick). Ni más, dijo.

Pena de Muerte

Basado en una historia real, este drama resulta efectivo al contemplar ese eterno conflicto entre el bien y el mal en una misma persona. Ambos bandos son personificados por Penn, torturado hasta el extremo en la piel del condenado a muerte Matthew Poncelet, y Susan Sarandon, como la hermana Helen Prejean. Con esta actuación se llevó el trofeo al Mejor Actor en el Festival de Berlín y consiguió su primera nominación al Oscar.

This Must Be the Place

Sean Penn se transforma en Cheyenne, una mezcla entre Robert Smith y Alice Cooper, pero con una voz como la de Michael Jackson. Esta cinta del celebrado realizador italiano propone un hipnótico viaje visual con cierto grado de acidez, contándonos la historia de un músico retirado fuera de época.

Río Místico

Aquí el actor se juntó con Clint Eastwood en una de las mejores películas que ha dirigido: por ello mismo nos pudo regalar una de sus mejores actuaciones a la fecha, una que le valió su primer Oscar. Basada en una novela de Dennis Lehane, la película nos muestra a un trío de amigos marcados por una tragedia.

Yo Soy Sam

Este debe ser el papel más conmovedor que ha interpretado el actor en su carrera. Aquí interpreta a Sam, un hombre con deficiencias mentales que se aferra a llevar una vida ´normal´ intentando cuidar a su pequeña hija Lucy, aunque el Estado no considere que esté capacitado para hacerlo. La transformación de Penn es hipnótica: es palpable la inocencia con la que ve al mundo y la figura del amor .