Disfruta Joy desvelarse por su bebé

CIUDAD DE MÉXICO.- Joy Huerta está viviendo una etapa de maternidad, llena de desvelos, pero sobre todo de amor, le emociona y quiere que todos vean a su hija, pero en el pasado nunca fue muy niñera.

"Yo nunca he sido niñera, cuando mis amigas, amigos, me enseñaban fotos de sus bebés, siempre es con mucho cariño, (pero sólo decía) 'pero que bonito no' (risas) y seguimos la conversación, sin embargo, hoy me doy cuenta de 'tienes que ver a mi hija, esto lo tienes que ver', ha sido algo maravilloso, me siento llena de amor", comentó la cantante.

Joy quien compartió en sus redes sociales, el nacimiento de su bebé, mostró admiración por las mujeres que son mamás y tienen varios trabajos para brindarles un mejor futuro a sus hijos, así que ella no se siente con ese derecho de quejarse por dormir poco, al contrario se siente privilegiada.

"Estoy acostumbrada a dormir poco, eso es una gran ventaja, hay muchísimas mujeres que tienen dos o tres trabajos para sacar adelante a sus hijos, entonces yo digo, más que privilegiada no puedo estar, estoy hablando de un lugar de privilegio en donde duerma 4, 5, 6 horas, es mucho más de lo que muchas madres hacen".

En esta etapa de su vida, su hija es quien la hace sentir la mujer más fuerte del mundo, "es como si toda mi vulnerabilidad existiera en un cuerpito tan pequeño y al mismo tiempo ese cuerpito tan pequeño me hace sentir la persona más fuerte del mundo".

En otro tema, por la influencia que ha generado en redes sociales la cantante y durante su carrera artística, la han hecho merecedora del premio "Mujeres líderes del entretenimiento", otorgado por la Academia Latina de la Grabación.

"La responsabilidad es enorme, la tenemos siempre y cada vez que escribimos para un tema nuevo la responsabilidad aumenta, la gente piensa que quizás esos nervios se van, pero es todo lo contrario, Jesse y yo escribirnos música pensando, hoy en día que a lo mejor es la primer canción que va a escuchar en su vida, o será la última, o será la última que yo vaya a cantar", dijo la cantante.

"Creo que la responsabilidad más grande que sentimos es el alcance que tenemos de millones de personas, también deberían de tener algo más que música, para Jesse y para mí poder decir que podemos usar eso para las causas que nos importan, sean ambientales, sociales, para los animales, creo que a mí al menos me deja dormir tranquila sabiendo que estoy tratando de mejorar mi entorno, mi día a día, pero sobre todo salir y decir qué más puedo hacer", añadió.