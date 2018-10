Disfruta Isaac su primer llamado con la selección

Aunque ya había representado a México con la Liga Treviño Kelly en mundiales de Ligas Pequeñas, Isaac André Miranda Uscanga, acaba de recibir su primer llamado a una Selección Nacional de la FEMEBE, que disputará el Campeonato Panamericano de Beisbol categoría U14. El "Chapulín", como le apodan sus cuates, está más que feliz y disfrutando el momento.

"Me siento emocionado porque es un honor representar a mi país y más en lo que más me gusta que es el béisbol, es mi primera vez en una selección mexicana, estoy elegido entre los mejores del país y eso me emociona mucho", expresó vía telefónica desde Mazatlán, Sinaloa, en donde está concentrado con el TRI juvenil. Isaac busca amarrar su lugar en la lista final que viajará a Tampico, Tamaulipas, sede del Panamericano del 2 al 11 de noviembre.

Isaac ha crecido enormidades como pitcher, también se desempeña como jardinero central. En su historial como pelotero ya puede presumir un tercer lugar en la Serie Mundial de Williamsport, entre otros trofeos internacionales.

Miranda es el único pelotero de Reynosa que está presente en la selección, y eso lo compromete a tener un gran rendimiento.

"Es una meta más para mi desarrollo como beisbolista, que al ser llamado por una selección mexicana, sea uno de los mejores de Tamaulipas, es un orgullo", señaló

Isaac Miranda es uno de los prospectos más interesantes que tiene la Academia TAM-Toros en Reynosa y seguramente muy pronto estará firmando con los Toros de Tijuana, así como ya lo han hecho algunos de sus compañeros.