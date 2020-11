Disfruta estreno de aniversario

Monterrey, N.L.

Diane Keaton quedó impresionada por el nuevo montaje de El Padrino: Parte III que el director Francis Ford Coppola hizo por el 30 aniversario de su estreno.

"Verla fue uno de los mejores momentos de mi vida", dijo la actriz a la revista Variety.

"Fue un sueño hecho realidad. He visto la película con un enfoque totalmente diferente. Cuando la vi en el pasado, pensaba ´no estoy muy convencida´.

No parecía funcionar tan bien y las críticas no fueron muy favorecedoras. Pero Francis reestructuró el principio y el final, y de verdad ha sido lo mejor".

EN SU MOMENTO

En su momento, con reseñas promedio y una taquilla medianamente exitosa, la cinta fue considerada una decepción.

Tres décadas después, el cineasta la ha reeditado con la visión que tenía Mario Puzo, autor de la novela "El Padrino" (1969) y coescritor de los guiones de la trilogía fílmica, del cierre de la historia.

Keaton, quien interpretó a Kay Adams-Corleone en la trama, fue invitada, junto con Al Pacino, Talia Shire y George Hamilton, a una proyección privada en los estudios de Paramount para ver la nueva versión, titulada El Padrino de Mario Puzo, Epílogo: La Muerte de Michael Corleone.

"No sé por qué la gente no apreció la versión original, pero fui una de esas. Me pregunto que qué me pasaba. ¿Por qué no me gustó antes? No lo sé", agregó.

ESCENAS INÉDITAS

Para la nueva edición, Coppola añadió escenas inéditas, cambió secuencias de lugar y modificó la música y el sonido. Todo eso en conjunto hará que el público tenga otra idea del filme, que también fue duramente criticado por la intervención de Sofia Coppola, hija del director y quien carecía de experiencia actoral.

"Ella fue como sería una hija que tiene a un tipo así, un jefe de una organización criminal, como su padre. Sería alguien que no tuviera seguridad, bastante callada, acechada. Creo que Sofia estuvo fantástica", expresó Keaton.

Volver a ver El Padrino: Parte III le hizo recordar los buenos momentos que vivió durante la producción, junto a sus compañeros Pacino y Andy García.