Disfruta en casa

LITTLE VOICE

Una chica busca abrirse camino en el complicado mundo de la música, componiendo sus canciones, en Nueva York.

Si bien es una trama que suena que hemos visto mil veces,lo que hace diferente a Little Voice es que tiene mucho corazón y logra sentirse fresca, pese a lo convencional del tema.

De entrada, es una creación de la cantante Sara Bareilles, que además compuso los temas musicales que canta Bess, la protagonista, interpretada por Brittany O´Grady.

Y es la joven actriz, con su increíble voz y carisma, la que sostiene el proyecto, y que te logra enganchar como audiencia esperando que logre sus sueños.

Además de seguir el camino de Bess para encontrar su voz y destino, la serie maneja la comunidad que se forma alrededor de los artistas, que incluye a sus amigos y familia.

La serie, producida por J.J. Abrams, también es una carta de amor a Nueva York, el lugar donde miles buscan encontrar el éxito en esta profesión.

Si son fans de la música de Bareilles, creadora también del musical Waitress, no se la deben perder, y si les gusta las historias que tienen que ver con el surgir de un artista se engancharan de inmediato.

Little Voice debuta capítulos nuevos cada viernes, ya se encuentran cuatro disponibles.

MONEY MONSTER: EL MAESTRO DEL DINERO

Es impresionante la química en pantalla que tienen George Clooney y Julia Roberts. Pero era necesaria la mano de un gran director para hacerlos lucir en un ambiente lejos de su zona de confort.

Ese rol le correspondió a Jodie Foster. Se trata de un thriller de suspenso, con una buena dosis de crítica social acentuada tanto a los medios como al sistema económico, muy bien resuelto y eficiente que resulta entretenido e inteligente.

El conductor estrella de un programa sobre finanzas y su directora (Clooney y Roberts, respectivamente) reciben en el estudio -en vivo y en directo- la inesperada visita de un furibundo espectador al que las cuentas no le cuadran (Jack O´Connell). Los protagonistas se lucen, obvio, pero todo el elenco está al mismo nivel de excelencia. La historia es sencilla pero está muy bien escrita y la dirección logra un manejo de la tensión que te va a tener al borde del asiento.

ONE DIRECTION:

ASÍ SOMOS

Durante los últimos años he visto más de 15 veces esta película. ¡Me fascina! Me encanta la música de One Direction y ahora que se acerca su 10 aniversario siento que es algo esencial de ver en este mes. La película tiene escenas de sus conciertos en especial en la arena O2, y también incluye las amistades que tienen entre ellos Niall, Louis, Liam, Harry y Zayn. También hablan de sus vidas antes de One Direction y mientras están en la banda. Es una película para llorar, reírse y recordar sobre los buenos tiempos. El 23 de julio es el décimo aniversario de la banda.