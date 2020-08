Disfruta de cine en casa

SECRETOS DE ESTADO

Cuando el presidente de España sufre un atentado en un entorno, digamos, íntimo, se desata una serie de sucesos desafortunados que dejan al descubierto la corrupción, los secretos y las intrigas del mundo de la alta política.

Eso es Secretos de Estado, una serie que resulta apasionante de tan bien escrita y producida y si bien no es un reflejo exacto de la realidad, sí utiliza elementos cuya factibilidad está fuera de duda mezclados con un melodrama hecho y derecho.

El guion tiene un excelente manejo del thriller y un sentido de la progresión que mantiene la tensión de manera constante, gracias a que no tiene desperdicio, no hay una escena que no aporte algo a la historia o al desarrollo de los personajes, que son tan ambiguos y misteriosos como el género lo dicta.

Visualmente la serie es elegante y es evidente que se han cuidado todos los aspectos técnicos de fotografía y edición, así como la ambientación, las locaciones, el vestuario y la musicalización.

El elenco es bueno, porque cumple con ser atractivo y eficiente en lo actoral, logrando sacar el mejor provecho de sus personajes en general.

Secretos de Estado por la configuración de su trama podría considerarse una historia completa, aunque siempre dejan abierta la puerta para una continuación.

Altamente emocionante y adictiva.

MRS. BROWN

Cuando la Reina Victoria de Inglaterra enviudó, se sumió en una profunda depresión de la que pudo salir gracias a la presencia en su vida de un hombre a su servicio llamado John Brown. Claro está que el precio a pagar fue muy alto: un escándalo y una consabida crisis en la realeza británica. Esa es la trama de la primera película en la que Judi Dench interpretó a la legendaria soberana de Gran Bretaña. Se trata de una cuidada producción histórica que retrata no sólo el espíritu de la época, sino la personalidad de las figuras más emblemáticas e influyentes del Imperio Británico. A pesar de tratarse de una historia intimista sobre un pasaje poco conocido de la vida de la reina, el guion de Jeremy Brock es equilibrado y presenta la trascendencia de tan singular relación en las futuras acciones de la Corona. Lo mejor de todo son sus actuaciones, sobre todo la de Judi Dench, que le valió una nominación al Óscar de Mejor Actriz.

VICTORIA Y ABDUL

Es el tipo de filme británico que deja a la audiencia con una gran sonrisa en la boca. No deja de ser cine de fórmula, pero en manos del cineasta Stephen Frears tiene suficiente corazón para sobresalir de los demás. Judi Dench interpreta a la Reina Victoria, un papel que podría a estas alturas ya hacer hasta dormida, y su presencia imponente en pantalla justifica el tiempo frente a la pantalla. En la historia de la vida real la Reina se hace amiga de un empleado de la India. Y el filme cubre esta peculiar relación. El choque de culturas es empleado con fines de humor y a final de cuentas la cinta nos presenta a dos personas solitarias que se encuentran en el momento en que más se necesitaban.