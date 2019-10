Disfruta D'Alessio el amor de sus fans

Cd. de México (11 octubre 2019).- Como una reina, Lupita D'Alessio celebró sus 45 años de carrera artística la noche de este viernes en el Auditorio Nacional.



Ante un recinto lleno, la cantante arrancó su show a las 20:40 horas con una ovación de pie que la emocionó tanto que no pudo continuar interpretando "Cómo Se Llama".



Tras unos minutos de aplausos, la famosa terminó su primer tema de una velada en la que revivió sus más grandes éxitos.



"Muchas gracias por ese aplauso tan hermoso, Dios me los bendiga, estoy muy agradecida con mi País por ese amor y felicidad que me da.



"Gracias por estar aquí. Aún en los momentos más difíciles, México me ha sido siempre fiel, gracias", expresó la artista para seguir el concierto con "Hazme Olvidarlo".



Luciendo un vestido dorado, la "Leona Dormida" deslumbró en un proscenio en el que fue proyectado un juego audiovisual de estrellas.



Su entrega fue tanta como en "Qué Ganas de No Verte Nunca Más", tema en el que, tras extender sus manos hacia su público y golpearse el pecho, sus fans no dudaron en corresponderle con porras gritando su nombre.



La artista mexicana se tomó algunos descansos para tomar agua y limpiarse el sudor, como en el tema "Ni Guerra Ni Paz", en el que permitió un solo del saxofonista que la acompañó.



La emoción de sus asistentes persistió hasta el final de la celebración.



Una vez más, con una ovación de aplausos y gente de pie y sin dejar agradecer, D'Alessio cerró su velada con los sencillos "Mudanzas" y "Mentiras", a las 22:10 horas.