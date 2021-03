Disfruta Ariadna Ruiz jugar voleibol

Se nota que disfruta jugar voleibol. Apenas lleva un año practicando este deporte pero ya es una de las mejores jugadoras en el equipo Bulldogs.

"El profe Marino inició el equipo y me dio la oportunidad de entrenar, me gustó porque me entretenía más que otros deportes y aquí tengo a mis amigas", comenta con esa sonrisa coqueta.