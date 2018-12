Disfruta Abraham Ancer las mieles del éxito

"Me llevaban al Campestre desde que estaba en pañales, toda mi infancia, ahí aprendí a jugar, practicaba hasta que me salía sangre de las manos, pero a mi me encantaba y hasta la fecha. Espero poder ir pronto por allá". Abraham Ancer, golfista.

El Mañana Deportes tuvo una amena charla vía telefónica con el golfista mexicano del momento, el reynosense Abraham Ancer. Fue una entrevista a distancia, pero se sintió como si estuviera aquí, en la tierra que lo vio crecer. La fama para nada lo ha mareado, por eso no tuvo problema en interrumpir uno de sus entrenamientos en San Antonio, Tx., para contarnos algunas de las cosas que vive dentro y fuera del green.

"Gracias por la invitación, estoy dándole, practicando, aprovechando los días que se puede por el clima, pero muy contento la verdad", dijo de muy buen humor.

Los triunfos de Ancer son noticia no solamente en México sino en el todo el mundo y eso ha permitido que Reynosa también aparezca en notas blancas a nivel internacional.

"Me siento orgulloso de ser reynosense, ahí fue donde aprendí a jugar golf, este fue un año muy bonito y muy especial, lo terminé con una victoria en Australia y quedamos en segundo lugar como equipo representando a México en el mundial también en Australia, entonces fue un año importante para mi carrera, cumplí todas las metas que me puse a principio del 2018, ahora preparándome para empezar el 2019 muy fuerte", comentó el ganador del Abierto de Australia.

Probar las mieles del éxito es algo que lo motiva a seguir luchando por sus sueños, los cuales en este 2019 se ven más cerca que nunca.

"Me encantaría ganar un Major, un Másters, el British Open que será en Irlanda y para el cual estoy calificado, para el Masters aún no estoy calificado y tengo que mejorar unos 8 lugares en el ranking mundial para poder entrar, son los torneos más importantes en todo el mundo y sería un sueño cumplido ganar alguno", expresó el orgullo tamaulipeco.

Volviendo al tema de Reynosa, los recuerdos invaden su mente, sobre todo aquellos momentos en el Club Campestre en donde la comida era lo que más disfrutaba.

"Me llevaban al Campestre desde que estaba en pañales, toda mi infancia, ahí aprendí a jugar, me la pasé increíble, la comida era buenísima, yo creo que el cocinero Camilo todavía debe de estar ahí, los taquitos a la plancha, de milanesa, los panchos, las hamburguesas, todo, yo quería ir todos los días, tuve una infancia muy bonita creciendo ahí, te juro que practicaba hasta que me salía sangre de las manos, los que entrenaban conmigo me decían, ¡ya párale, ya llevas como 15 canastas!, pero a mi me encantaba y hasta la fecha, espero poder ir pronto por allá".

¿Si no fueras golfista, a que te hubieras dedicado?

"No tengo idea, no me veo en un escritorio o una oficina, siento que me volvería loco, a mi me gusta estar afuera, me gustan mucho los carros y tal vez me hubiera gustado intentar algo como piloto, me gusta la Formula 1, nunca me he calado más que en los ´go karts´, pero creo que me apasiona mucho aparte del golf".

Hablar de golf es algo que hace en todas sus entrevistas, pero opinar sobre la final del futbol mexicano no. Como buen rayado, aceptó que quedó algo dolido por la eliminación a manos de La Maquina así que era de esperarse su pronóstico.

"Híjole, me la pusiste difícil porque soy Rayado, entonces Cruz Azul nos eliminó y estoy triste, no me gustan ninguno de los dos equipos pero en esta ocasión le voy a ir al América", respondió sin titubear.

Abraham es católico, no va tanto a la iglesia pero en pleno 12 de diciembre también recordó a la Virgen de Guadalupe. Es joven, "carita" y tiene muchas fans, pero fue tajante al decir que su corazón ya está ocupado.

Que no se les olvide que todo comenzó en Reynosa, por eso espera que en un futuro no muy lejano se tope con varios paisanos en la alfombra verde del PGA Tour.

"Es un deporte que casi no se juega allá, no ha habido muchos golfistas que salgan de Reynosa, estamos tratando de cambiar eso, se llevará mucho tiempo, no es fácil, ojalá que con lo que estoy haciendo más chavos se decidan y se animen a practicarlo", finalizó.