´Disfrazan´ Covid-19 como neumonías; denuncian hospitales

CIUDAD DE MÉXICO.

De acuerdo con testimonios de médicos, la falta de protocolos de atención y la escasez de pruebas provocan registros indebidos, además de riesgos de contagio de personal hospitalario. "Llevan a pacientes que tienen síntomas parecidos a los de Covid-19 y que también pueden ser de otras enfermedades respiratorias. Pero ante de confirmar si es coronavirus mediante una prueba son registrados con 'neumonía atípica'.

"Y si fallecen, el registro de la causa de su muerte será ésa, la 'neumonía atípica' cuando pudo ser distinto", comentó a REFORMA un médico de un hospital del IMSS habilitado para la atención del nuevo virus. Médicos residentes e internos del Hospital General Regional Número 72, contagiados con Covid-19, reclamaron el registro irregular en los diagnósticos.

En una carta dirigida al titular del IMSS, Zoé Robledo, reprocharon que varios casos ingresaron a urgencias la última semana de marzo considerados inicialmente como casos sospechosos para Covid-19, pero los médicos residentes y de base realizaron maniobras sin equipo de protección, y eso desató que varios galenos dieran positivo. Reprocharon que estos casos parecidos fueron registrados como "neumonías atípicas" o "neumonía adquirida en la comunidad" y no como casos de Covid-19 "A pesar de que solicitábamos que se les tomara muestra para confirmar los casos sospechosos, no se tomó en cuenta, puesto que el Jefe de Servicio de Medicina Interna consideraba que como médicos residentes en formación, no éramos capaces de realizar y distinguir entre otros diagnósticos diferenciales", indicó la carta.

En México el período epidémico de Covid-19 inició el 28 de febrero pasado. En los registros oficiales sobre infecciones respiratorias se documenta un crecimiento del 30 por ciento respecto a 2019 Entre el día 17 y 21 de marzo, la Ssa reportó 641 mil 382 casos de infecciones respiratorias agudas, es decir 147 mil 912 casos más que en el mismo periodo de 2019, cuando se registraron 493 mil 470 casos, según el boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud. Aunque el inicio de la epidemia de Covid-19 en México coincidió con la temporada de influenza, llama la atención el significativo incremento de infecciones respiratoria Para María Luisa Hernández, infectóloga del Hospital General, es probable que este incremento se deba a la epidemia de Covid-19.

Elevan alcance de virus El poder de propagación del coronavirus SARS-CoV-2 podría ser mucho mayor a lo esperado. Un estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) señala que una sola persona podría contagiar de 5 a 6 personas más, en lugar de las 2 o 3 personas que se estimaba inicialmente. Los investigadores advierten que ante ese ritmo se requerirá que 82 por ciento de la población mundial esté vacunada o sea inmune por contagio previo para detener la propagación del virus y proteger a los no vacunados.