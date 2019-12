Diseñan señales de autoprotección

Los mensajes que en los últimos días se han viralizado a través de diversas redes sociales sobre un presunto incremento en la desaparición de mujeres así como de feminicidios en esta frontera, han provocado que restaurantes, asociaciones civiles, cadenas de comida y grupos de voluntarios generen métodos de prevención.

A través de palabras clave, contactos de emergencia, acompañamientos y llamadas al 911, se busca proteger al sector femenino.

"Si te sientes acosada, en peligro o tu cita no va como pensabas, acércate a cualquier colaborador del establecimiento y pide un trago", se describe en la campaña que publicó una cadena de restaurantes ubicada sobre una plaza comercial del Bulevar Hidalgo.

En el texto se asegura que cuando una mujer mencione quiero la bebida "solo" se entenderá que el personal deberá acompañarla a su coche para salir sana y salva del lugar.

Mientras que al decir "para llevar" será necesario que se le apoye para pedir un taxi, y cuando se diga "azul" se procederá a llamar a la policía.

La publicación adoptó las tonalidades del movimiento feminista, se ha compartido y viralizado por varios restaurantes o antros de franquicia.

Tómame de la mano

Por otra parte, asociaciones civiles y grupos de voluntarios en Reynosa han adoptado un método para evitar secuestros, violaciones o cualquier agresión hacia las mujeres.

A través de una red de voluntarios que consiste en tomar de la mano a una mujer aunque no se conozca.

"Si en algún momento te sientes en peligro y me ves en la calle, toma mi mano, no importa si no te conozco", se explica en la dinámica, que también permite la participación de hombres.

"Tenemos qué hacer frente a lo que está ocurriendo en nuestra ciudad, ya basta de tener miedo", señala Reynosa Feminista.

