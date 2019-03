Discutirá parlamento de nuevo el Brexit

Londres, Inglaterra.

Los legisladores británicos discutirán este viernes el plan de salida del Reino Unido de la Unión Europea de la primera ministra Theresa May, luego que el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, le dio el visto bueno a la moción.

Bercow dijo este jueves en el parlamento que aprobó que se presente el viernes el Brexit de May, al considerar que no plantea lo mismo, o sustancialmente lo mismo, que el anterior, según publicó The Guardian.

Precisó que la moción del gobierno británico para el debate del viernes solo plantea los puntos del acuerdo de retiro del bloque comunitario y no incluye la declaración política.

El líder parlamentario manifestó que le complacía que el gobierno de May haya entendido que no se debería pedir a los legisladores que sufraguen sobre la misma propuesta dos veces. Bercow señaló que era una moción "nueva".

Bercow reiteró este miércoles que no permitiría un tercer "voto significativo" sobre una moción "sustancialmente igual" que los legisladores ya habían rechazado dos veces por márgenes históricos.