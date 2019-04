Discuten retos y desafíos para el Censo del 2020

Pharr, Tx. - Como parte de la preparación para el censo poblacional que se desarrollará en los Estados Unidos en el 2020, ciudades de la región discuten los retos y desafíos para desarrollar la operación estadística.

Para que nadie se quede sin ser contado, funcionarios de la Ciudad de Pharr participaron en un taller que les ayude a educar sobre la importancia de registrarse en el Censo.

"Más allá de explicar los datos generales del cuestionario, este este y los futuros talleres en preparación para el censo, lo que se busca en maximizar el conteo, para encontrar todas las maneras posibles para educar a la gente sobre la importancia que tiene ser contados", dijo el comisionado municipal Eleazar Guajardo.

"Para nosotros, no nada más como ciudad sino también como región y estado, es importante que la gente que esta residiendo en Pharr conteste el cuestionario porque los números cuentan a la hora de recibir recursos federales".

Guajardo invita a todos los habitantes de la ciudad a que corran la voz de la urgencia de participar.

El funcionario municipal recuerda que no hay nada que temer. La gente no debe temer ser contadas. No enfrentan ningún riesgo, independientemente de su estatus migratorio.

"No participar en el conteo tiene efectos negativos no solo para nuestra comunidad sino también para la región", insiste.

VITAL. Comisionado municipal Eleazar Guajardo.