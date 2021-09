Discuten desafíos comerciales por Covid

El gobernador se unió a Desiree y Calvin Wineland de American Butchers y Beyond the Butchers, junto con otros 13 propietarios de pequeñas empresas y ex alumnos del programa Goldman Sachs 10,000 Businesses, para discutir los desafíos comerciales relacionados con COVID, incluida la escasez de mano de obra, los problemas de la cadena de suministro y el acceso al capital.

Abbott agradeció a Goldman Sachs y al programa de 10,000 pequeñas empresas por el apoyo brindado a más de 1,400 pequeños negocios en Texas y destacó los esfuerzos del estado para defender a las pequeñas empresas al proporcionar recursos expertos, agregar protecciones de responsabilidad COVID-19, recortar impuestos y retroceder regulaciones.

"El espíritu de Texas - trabajo duro y perseverancia- brilla a través de nuestras pequeñas empresas, y su éxito es crucial para el fuerte resurgimiento económico de Texas", dijo el gobernador Abbott.

En esta última sesión, en asociación con la Legislatura de Texas, tomamos medidas para ayudar a las pequeñas empresas a recuperarse de la pandemia y espero seguir trabajando con los líderes de las pequeñas empresas para garantizar su éxito continuo en las comunidades de todo el estado de Lone Star ".

Goldman Sachs lanzó la iniciativa 10,000 Small Business para ayudar a las pequeñas empresas a crear empleos y crecimiento económico al brindarles a los empresarios una educación empresarial práctica, servicios de apoyo empresarial y acceso a capital. En Texas,10,000 pequeñas empresas se asocian con Dallas College, Houston Community College y Babson College para ofrecer el programa.

Casi 1,400 propietarios de empresas de Texas en todo el estado han completado el programa hasta la fecha. Los propietarios de pequeñas empresas de Texas interesados pueden presentar su solicitud en www.10KSBapply.com