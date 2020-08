Discriminan en Normal de Educadoras, acusa

Cd. Victoria, Tam.- Por lo menos tres profesores de la Escuela Normal Federal de Educadoras ´Mtra. Estefanía Castañeda´ caerían en actos discriminatorios en contra de la alumna de quinto semestre, Ahira Kissai Muñiz García, la cual padece de una discapacidad en el sistema nervioso central, pero en completo uso de sus facultades mentales.

"Ella ha sido víctima de algunos maestros que me la discriminan, ella tiene una discapacidad, tiene retraso psicomotor... mandé un oficio a la directora para decirle sobre la situación y hasta ahorita no he recibido ninguna respuesta favorable", dijo Carolina García Bolaños, madre de la alumna.

Indicó que además acudió ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas para solicitar a la ombudsperson Olivia Lemus Martínez que tome cartas en el asunto.

Los docentes señalados son Miguel Ángel Luis Valladares, profesor de la materia de Estudio del Mundo Social; Blanca Idalia García de los Reyes, profesora de la materia de Iniciación al Trabajo Docente; y Albertina Guadalupe Guajardo Villela, subdirectora académica de la institución dedicada a la formación de profesionales en Educación Preescolar.

La madre de Ahira Kissai dijo contar con el respaldo de compañeras de su hija, así como de la maestra Rosalinda Jasso Ramírez, tutora del Grupo.

"En una ocasión (Miguel Ángel Luis) me la ofendió delante de sus compañeros, me le dijo que era una ´deficiente mental´ delante de todas sus compañeras... dicen sus compañeras que él le seguía diciendo de cosas porque no había entregado un trabajo como él lo quería", recordó tratando de contener la frustración.

"Ahorita en las escuelas hay inclusión, no se debe de rechazar a ningún alumno, pero los maestros hay algunos que no están de acuerdo y hay algunos que me la tratan mal", acusó.

La señora García Bolaños apuntó que las maestras fueron al Jardín de Niños en donde su hija realiza su Servicio Social para solicitar a la directora que resuelva que Ahira Kissai no es apta para el trabajo de Educadora.

"Le iban a hacer el examen que tenía reprobado el mismo día y otras maestras les estaban haciendo el examen por línea y a ella no, a ella me le dijeron que tenía que ir a la escuela y que se lo iban a hacer oral... eso es discriminación ¿por qué a ella se lo hacen diferente?", cuestionó. "El chiste es que ellas no quieren que termine su escuela", lamentó.

