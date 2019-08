Dirigirá su segundo proyecto

La actriz Olivia Wilde dirigirá y producirá un thriller psicológico llamado Don't Worry, Darling, que ha despertado el interés de varias productoras y cuenta con más de una decena de ofertas, según informó Deadline.

El proyecto será la segunda película de Wilde después de su debut en la dirección con la cinta La Noche de las Nerds, en la que colaboró con Katie Silberman y Roy Lee y por la cual recibió buenas críticas.

La cineasta repetirá el mismo equipo de su anterior filme para el nuevo largometraje, cuyo desarrollo es inminente.

TRAMA CENTRAL

La trama se centrará en una ama de casa estadounidense de la década de los 50 descontenta con su vida.

Así, la famosa pondrá de protagonista a una mujer en una época en la que su papel era aún reducido en la sociedad.

Wilde sido uno de los rostros más activos en los movimientos feministas iniciados por la industria de Hollywood como "Me Too" y "Time's Up".

Actualmente, la estrella está rodando la película Richard Jewell, dirigida por Clint Eastwood, que relata los acontecimientos de la vida de Jewell, quien descubrió el complot por el que se puso un explosivo en el parque olímpico de los Juegos de Atlanta 1996.