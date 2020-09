Dirigirá su biopic

Ciudad de México.- Quién mejor que Madonna para contar su historia que ella misma.

La "Reina del Pop" dirigirá y escribirá la cinta sobre su vida, anunció este martes Universal Pictures.

La intérprete de "Vogue" hará el guión junto Diablo Cody, ganadora del Óscar por Juno, con quien ha estado trabajando en las últimas semanas, como lo ha demostrado en sus redes sociales.

"Quiero transmitir el increíble viaje en que me ha llevado la vida como artista, músico y bailarina; un ser humano, tratando de abrirse camino en este mundo", dijo Madonna en el comunicado.

50 AÑOS DE TRAYECTORIA

A lo largo de sus cinco décadas de trayectoria, Madonna ha actuado en cintas como Evita (1996) y Su Propia Liga (1992), y dirigió y escribió la película W./E. de 2011 sobre el escándalo de la abdicación real británica en la década de 1930.

"La música me ha mantenido en marcha y el arte me ha mantenido viva. Hay tantas historias no contadas e inspiradoras, y quién mejor para contarlas que yo. Es esencial compartir este viaje en montaña rusa que ha sido mi vida con mi voz y visión", agregó la estrella.

La cinta será producida por Amy Pascal, quien también produjo Su Propia Liga.