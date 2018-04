Dirigirá la cuarta entrega de ´Star Trek´

La británica S.J. Clarkson será la encargada de dirigir la cuarta parte de Star Trek, convirtiéndose así en la primera mujer que toma las riendas de la célebre saga galáctica, informó hoy la revista especializada Variety.

Clarkson es conocida por su trabajo en el mundo de la televisión tras haberse encargado de episodios de series como Dexter, Bates Motel, Orange is the New Black, Jessica Jones y, más recientemente, The Defenders.

El estudio Paramount Pictures hizo este anuncio ayer durante la feria CinemaCon, en Las Vegas, Nevada, donde agregó que la cuarta parte de la franquicia contará con Chris Hemsworth en su reparto.