Dirigirá Bárbara Mori historia de violencia inspirada en ella

Guadalajara, Jalisco.- La actriz uruguaya Bárbara Mori informó que se inspiró en su infancia para escribir una historia de violencia familiar que ella misma dirigirá este año bajo la producción de Lemon Films.

Durante su participación en el tercer día de actividades de la 34 edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), explicó que hace seis meses comenzó a escribir el guion y ahora reescribe un segundo draft.

"Comencé con escenas que viví de niña, pues tuve una infancia bastante dura de la que aprendí. Hoy puedo decir que todo lo que nos pasa en la vida, por más feo que sea, es para que uno aprenda y evolucione", precisó.

Adelantó que los temas que abordará en la película son violencia familiar, la pérdida de un ser querido y el duelo.

"Hoy que estoy de este lado, parada en este lugar, siento que tengo la responsabilidad en mis hombros de que eso que aprendí de mi infancia, puedo transmitirlo".

Aunque no es exactamente su vida en la etapa de niñez, Bárbara Mori señaló que está basada en buena parte, precisamente en las cosas que la marcaron. Será el caso de dos niñas, una de cinco y otra de 9 años.

"Lo que me sucedió, me enseñó a ser quien soy. Supe darle la vuelta, pues muchas veces el ser humano se queda como la víctima y se compadece. Creo que en vez de victimizarnos, deberíamos darle la vuelta y aprender cómo vamos a transmitir el mensaje".

Hasta el momento, no sabe en qué lugar llevará a cabo la filmación, pero le emociona el proyecto, pues dirigir es un sueño de tiempo atrás, por ello es que hace seis años tomó un curso de dirección en el New York Film Academy en Estados Unidos.

Aseguró que no será doloroso abordar esa etapa de su vida porque ha trabajado en sus heridas y ha sanado su corazón.

"Más que doloroso, ha sido un trabajo muy revelador porque he podido, a través de esta escritura, darle la vuelta amuchas cosas y entender otras".

En conferencia de prensa, Bárbara Mori también habló acerca del personaje "Martita Fong" que interpreta en la película "El complot mongol", misma que la noche del sábado se presentó en el Teatro Diana de esta ciudad como parte de las actividades del FICG.

Admitió que cuando el director Sebastián del Amo le hizo la invitación, no había leído la novela de Rafael Bernal, pero cuando lo hizo le gustó mucho y le inquietaba cómo se llevaría a cabo en la película un personaje como "Filiberto García" (Damián Alcázar), a quien considera muy vulgar.

"Me parece que fue un gran acierto de Sebastián haber puesto a Damián Alcázar en el papel, porque en lugar de que te caiga gordo, te enamoras de él y me pareció que está hermosa esa decisión.

Otra de las cosas en las que también tenía duda es que "Martita" es china, creció en México, pero cómo es que hablaba muy bien el español.

"Debido a que estuvo encerrada con el señor ´Liú´, ella casi no tuvo contacto con el exterior y el español que tiene, se lo enseñó él. A Sebastián le pedí que me presentara a chinos para saber cómo hablan el español y me dijo que cuando empezara la preproducción.

"Sin embargo, yo tenía la necesidad de prepararme y llamé a la embajada China de la Ciudad de México para preguntar dónde daban clases. Justo me contestó una china que hablaba español y tan perfecto como yo lo necesitaba, así que me reuní con ella y tomé clases de dicción para poder lograr el acento de ´Martita´".

También tomó clases de Tai chi para encontrar la energía de ella que es tan distinta a la suya.

El resultado final, dice, le gustó aunque siempre se ha distinguido por ser una mujer muy crítica con ella misma.

"No sé si ser tan crítica es algo bueno o malo. Cuando vi un corte me pareció que estaba bastante bien y es que en el set ya se veía desde el arte, la foto, el vestuario, el maquillaje y las caracterizaciones, se veía el mundo.

"Reconozco que hubo un proceso muy profundo de mi parte como siempre lo hay en todos mis personajes, pero siempre me quedo con las ganas o esa cosquillita de que aquí debí haber hecho esto o aquello. Soy demasiado exigente conmigo misma. Nos soy fan de las historias policiacas ni del humor negro, pero la película me gustó".

Finalmente, dio a conocer que participará en una película que dirige Mariana Chenillo. Actuará al lado de Ari Brickman, pero no puede revelar más detalles.