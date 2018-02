Dirigente del PAN defiende su interna con un candidato

Cd. de México.- Con un único precandidato en la boleta, el dirigente nacional del PAN, Damián Zepeda, defendió la legitimidad del proceso de elección de Ricardo Anaya como aspirante a la Presidencia por el Frente opositor.

"Hoy en todo el País los panistas estaremos ratificando su candidatura. (...) Tenemos el esquema de candidato único, pero tenemos más de 281 mil personas que pueden votar. Es el único partido que está haciendo un proceso en el que abiertamente están votando todos sus militantes. Ni en el PRI ni en Morena están votando sus militantes", sostuvo.

Poco después de las 11:30 horas, acompañado por un grupo de dirigentes, Zepeda se presentó a votar en una casilla instalada en el Parque de los Venados.

Cuando al dirigente se le hizo notar que la ex panista Margarita Zavala y su esposo el ex Presidente Felipe Calderón sostenían que el proceso no es democrático, Zepeda explicó que Zavala tuvo el derecho de inscribirse como precandidata, pero optó por renunciar.

Por lo pronto, el dirigente estimó que la "mayoría" de los 281 mil panistas inscritos en el padrón participará en el ejercicio.

Con Zepeda llegaron a votar el secretario general, Marcelo Torres; la ex diputada Kenia López; el estratega electoral Santiago Creel; el Senador Ernesto Ruffo; el portavoz, Fernando Rodríguez Doval; y el ex Delegado en Benito Juárez Jorge Romero.

Al filo de las 18:00 se darán a conocer cuántos panistas ratificaron a Anaya como su abanderado presidencial.