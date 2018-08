Dirigen hogares que son ´ajenos´

Trabajadoras domésticas entre la migración; muchas deciden ir a trabajar a EU donde pagan mejor.

Sonia gana mil 300 a la semana, tuvo que hacerlo para sacar adelante a su familia.

Lava la ropa, plancha, hace el aseo del hogar y prepara la comida para la familia: aunque no es su hogar, Sonia, pone el mismo esfuerzo como si fuera su casa, es trabajadora doméstica.

Todos los días se levanta temprano, hace de desayunar para sus hijos, toma sus cosas y se retira a su trabajo. Como muchos otros ciudadanos tiene un empleo, pero sin seguridad social, ni prestaciones de ley, muchos menos algún otro atractivo.

Sonia tiene 40 años de edad y desde hace 10 años es trabajadora doméstica, ella estaba casada, pero después del divorcio con su esposo, no sabía que hacer, nunca había trabajado y el único conocimiento que tenía era la labor del hogar, así fue como nació la idea de trabajar en esta área, ante la necesidad y la lucha de seguir adelante.

Sabe que el ser trabajadora doméstica, es mal pagado, algunas veces recibió mal trato de la "patrona" como le dice, luego buscó otras opciones donde la trataran mejor, al menos para hacer un trabajo digno.

Actualmente trabaja de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas y recibe un sueldo de mil 300 pesos a la semana: no cuenta con seguro social, ni bonos, ni prestaciones, aunque si con dos días de descanso.

"Solamente hago lo que se hacer, se que algunos denigran este empleo, pero yo solo veo una oportunidad para sacar adelante a mi familia, si me enfermo yo tengo que cubrir mis gastos igual con mis hijos, se que es poco lo que gano, pero es una forma de ganarme la vida, si me gustaría ganar más y tener seguridad social", expresa.

Al menos en nuestro país, el trabajado doméstico no es bien remunerado, por lo que las mujeres buscan otras alternativas, al estar en la frontera algunas emigran a los Estados Unidos, donde la paga es mucho mayor, aunque con el riesgo de ser deportadas por no contar con los papeles para trabajar en forma oficial.

EN ESTADOS UNIDOS GANAN 4 MIL PESOS MÁS

En el Valle de Texas, el trabajo doméstico se llega a cotizar entre los 200 y 300 dólares por semana, lo que significa -si se toma el dólar a 18 pesos con cinco centavos- que es lo que ronda actualmente, 5 mil 550 pesos.

La diferencia entre ser trabajadora doméstica en los Estados Unidos y México, es abismal, más de 4 mil pesos a la semana.

"Si me han comentado mis vecinas, algunas que conozco se han ido a trabajar aquí al Valle de Texas, les pagan mejor y son unas cuantas horas, en mi caso no es opción, porque no quiero descuidar a mis hijos y así estoy al pendiente de ellos", comenta Sonia.

UN TRABAJO DE MUJERES

De acuerdo al INEGI, en nuestro país el 90 por ciento de las personas que se dedican al trabajo doméstico remunerado, son mujeres.

En el 2017 INEGI reportó 2 millones 480 mil 466 personas en este rubro del trabajo doméstico, lo que representaba el 4.8 por ciento del total de ocupados.

AUMENTA INFORMALIDAD

Los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI 2018, indican que en el primer trimestre de 2018, todas las modalidades de empleo informal sumaron 30 millones de personas, para un aumento de 1.2% respecto al mismo lapso de 2017 y representó 56.7% de la población ocupada .

De manera detallada, 14.4 millones conformaron específicamente la ocupación en el sector informal , cifra que significó un incremento de 1.9% anual y constituyó 27.3% de la población ocupada: 7.4 millones corresponden al ámbito de las empresas, gobierno e instituciones; 5.9 millones al agropecuario y otros 2.3 millones al servicio doméstico remunerado.

En América Latina hay más de 14 millones de mujeres que trabajan remuneradamente para una familia, es el trabajo doméstico, una de las ocupaciones con peor calidad del empleo.

2.3 millones son trabajadoras domésticas en el país

1 de cada 100 tienen contrato laboral

No tienen Seguro Social

2 millones 480 mil 466 personas en 2017 reportó en este rubro del trabajo doméstico, lo que representaba según el INEGI

4.8 % representa del total de ocupados

SIN PROTECCIÓN. No tiene Seguro Social ni prestaciones de ley.