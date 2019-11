Dirige una mujer a Patrulla Fronteriza

Weslaco, Texas.- Su carrera no ha sido meteórica, durante años viajó por el país con la Patrulla Fronteriza de los EU, pero ahora está de regreso allanando el camino para mujeres en uniforme.

La agente de patrulla a cargo de la estación de patrulla fronteriza de Weslaco es nativa de Harlingen, pero ha cruzado la frontera para aterrizar en su posición de dama líder.

Hace 27 años, Melissa Lucio era madre de cinco hijos y estaba casada con su novia de la secundaria, una agente de la Patrulla Fronteriza.

Ella recuerda una noche que su esposo llegó a casa del trabajo y estaba hablando sobre cómo la agencia estaba reclutando para más agentes.

"Él dijo ´estamos contratando´ y yo dije ´¿en serio? Bueno, quiero unirme´ y él dijo ´no, no, no, de ninguna manera´", dijo Lucio.

Rick, el esposo de Melissa estuvo de acuerdo, no creía que ella estuviera hecha para el uniforme verde y la disciplina que conlleva.

"No, por supuesto que no, no pensé que ella pudiera hacerlo", dijo Rick. "Tal vez estaba siendo sexista, anticuado, pero sabía lo que se necesitaba para llegar allí y fue difícil".

Difícil, pero definitivamente no es un problema para Melissa.

Condujo toda la noche a Nuevo México para solicitar ser agente.

"Cuando entrevisté, fue justo después de tener cinco niños, estaba en mi peso más alto, pesaba más de 250 libras", dijo Lucio.

Pero no fue solo el peso físico el que derribó a Melissa.

Su esposo recuerda que Melissa estuvo en la Academia para entrenar, presionó a todos en su vida.

"Estaba estacionado en Nuevo México, ella estaba estacionada en Georgia en la academia y los cinco niños estaban aquí en Harlingen con mis padres", dijo Rick.

Su hijo menor tenía poco menos de 2 años.

Pero el sacrificio y el compromiso valieron la pena, ya que, contra todo pronóstico, se graduó de la academia cuatro meses después.

Rick recuerda cuando su esposa terminó la Academia.

"Me di cuenta de que iba a ser una líder de inmediato, solo se podía escucharla. Ella vendría a casa y tendría ideas de cómo mejorar las cosas cuando recién comenzara a aprender y ya sabes, no tenía esas ideas ", dijo Rick, quien desde entonces dejó la Patrulla Fronteriza.

Esas ideas son las que la ayudaron a ser notada por sus superiores mientras estaba estacionada, primero en Santa Teresa, Nuevo México.

Desde allí se fue a San Diego, El Paso, Kingsville, Washington. D.C., Harpers Ferry, West Virginia y eventualmente a la Academia Nacional del FBI en Quantico, Virginia.

"Yo era un instructor de ATV, así que monté en vehículos todo terreno en Kingsville y en Santa Teresa, pero mi detalle favorito era la patrulla de caballos".

Pero estando ausente por más de 20 años, Melissa aceptó un puesto como Agente de Patrulla a cargo de Brownsville. Esa fue la primera vez que el Sector del Valle del Río Grande tuvo a una agente femenina como agente de patrulla a cargo.

"Mi enfoque siempre ha sido sobre los malos. Sé que hay muchas personas que vienen aquí que quieren una vida mejor, pero son los malos que se esconden entre ellos y los malos que los trafican, eso es lo que me lleva a sacarlos de las calles ".

Después de Brownsville, Melissa se hizo cargo de la estación de McAllen, la estación más concurrida para los cruces ilegales en el país.

Objetivo: ´VINE A HACER COSAS BUENAS EN EL VALLE´

Melissa incluso informó al presidente Trump durante su viaje al RGV en enero. Hoy, ella tiene ese título en la estación Weslaco. "Vine a hacer cosas buenas y a mantener las drogas fuera de las calles", dijo Lucio.

Su hermana menor, Christi Romero, dice que admirar a Melissa nunca se detuvo. "Siempre fue la hermana mayor que quería. Simplemente la seguía a todas partes y estaba con ella y quería usar su ropa", recuerda Christi mientras se reía.

Ella dice que si los desafíos surgieron como madre, hermana o agente, Melissa nunca dejó de luchar por lo que quería y espera que otras mujeres tampoco lo hagan.

"Establece una meta y ve por ella, no dejes que nadie te detenga o te diga que no puedes hacerlo porque Melissa es la prueba viviente", dijo Christi.

Melissa dice que independientemente del éxito de su carrera, las cosas más importantes son Dios y su familia, quienes constantemente le recuerdan que una vela nunca pierde su fuego al encender otra vela.

"Espero que uno de estos días no sea inusual tener mujeres en estos rangos, que sea solo la norma", dijo Lucio.