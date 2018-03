Dirige enlace a página caída

Río Bravo, Tam.- El comunicado oficial en donde Aserca daba las fechas de apertura para las ventanillas del programa federal Agricultura por Contrato, terminó en un fiasco, pues el enlace oficial dirige a una página “caída”, por lo que los productores, desconocen aún, las fechas.

Por varias semanas los productores, sobre todo los que sembrarán maíz y sorgo estuvieron esperando el “aviso de apertura de ventanillas para la compra de coberturas de precios y reconocimiento de coberturas anticipadas, esquema Agricultura por Contrato”, pero al lanzarse “la fechas y términos”, todo quedó en una penosa anécdota que aún no se subsana.

Al ingresar al enlace que brindó la propia Aserca, la página muestra la siguiente leyenda: “La página solicitada no se encuentra en este servidor. Error 404. La página solicitada puede no estar disponible, haber cambiado de dirección (URL) o no existir. Con frecuencia es debido a algún error al escribir la dirección en la página (URL). Compruebe de nuevo si es correcta”.

Hasta ahora, el jefe regional de Aserca, Florencio González de la Fuente, no ha dado una explicación de este fallo en el sistema, lo que retrasa el trámite que muchos agricultores y bodegueros desean realizar.