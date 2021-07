Dirige ´Cándido´ desde Acapulco

"Estoy dirigiendo desde Acapulco porque, como saben, tengo problemas de respiración, además de las dos etapas de cáncer que he pasado en mi vida en las que me terminaron quitando un pulmón porque torpemente fumé 40 y tantos años, y eso me ocasionó un problema que se llama EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica)", señaló Ortiz de Pinedo en entrevista telefónica.

SE COMPLICA EN CDMX

Comentó que por su condición le resulta complicado vivir en la CDMX porque su altura le afecta.

"A la Ciudad de México solamente voy cuando tengo que grabar, a ver a un doctor o por algún asunto de mi familia, lo demás lo hago desde mi nueva residencia a nivel del mar. El lunes estoy en el foro grabando Una Familia de Diez, me quito el tanque de oxígeno y me lo pongo cuando termino la escena", contó.

"Allá en México dirijo en vivo y cuando vengo a Acapulco dirijo con la aplicación que me prepararon los ingenieros de Televisa. La nueva tecnología me ha dado la oportunidad de trabajar desde acá".