Dirige alcalde mensaje a residentes del Valle

Río Bravo, Tam.- El alcalde Carlos Ulivarri, dirigió un mensaje a los connacionales que radican en la Unión Americana y sobre todo en el valle del sur de Texas, sobre las medidas sanitarias que se tomaron a partir de esta semana en los cruces internacionales Río Bravo-Donna y Las Flores-Progreso.

En un vídeo publicado en redes sociales del ayuntamiento, el edil se dirige a los mexicanos y residentes al norte del río Bravo:

"Este operativo, tiene como objetivo, reducir el contagio del Covid-19, entre los habitantes de ambos lados de la frontera. Al cruzar al lado mexicano, llegarán a un filtro, el cual está integrado por personal de Coepris; de la Dirección Municipal de Protección Civil; Tránsito Municipal y Policía Estatal".

Estas autoridades solicitarán a los viajeros el motivo de "de ingreso a nuestro país, además se estará revisando, que no viajen persona con síntomas del Covid-19, que los ocupantes porten en todo momento cubre bocas, que no haya más de dos personas por vehículo y que cumplan con la disposición estatal del Hoy no Circula.

Les sugerimos, que no viajen con niños, ni con adultos mayores en el vehículo, además de que el motivo de tránsito a México, sea determinado como esencial; el romper la cadena de contagios, es tarea de todos, por lo tanto, les pido su apoyo y comprensión en estas disposiciones gubernamentales", refirió el edil.