Director en Twitter simpatizaba con PAN.-AMLO

En su conferencia de prensa matutina, afirmó que es simpatizante del PAN y que incluso fue asesor de un senador "muy famoso".

"Era militante o simpatizante muy cercano al PAN, el que actualmente maneja Twitter, fue hasta asesor de un senador famosísimo del PAN", dijo.

"Me encontré eso y como mi pecho no es bodega; sin embargo, sólo esperamos de que haga su trabajo de manera profesional, que no promuevan la creación de granjas de bots".

En respuesta, Twitter México lamentó que el comentario del Mandatario federal.

"Ninguna persona en Twitter es responsable, por sí sola, de nuestras políticas o acciones de cumplimiento, y es lamentable ver comentarios dirigidos a nuestros empleados como responsables únicos de las decisiones o reglas de la empresa", manifestó.

"Es importante recordar que los portavoces de Twitter no toman decisiones de cumplimiento. Y no participan en el proceso de revisión de las mismas. Esto ocurre en un proceso colegiado, basado en reglas y procesos, no en intereses particulares".

La red social sostuvo que es transparente en sus políticas y que cuidará la seguridad de sus empleados.

"La labor de nuestros voceros es únicamente compartir las decisiones con el público y responder preguntas. Y la nuestra es tener equipos que cuenten con una trayectoria relevante y diversa para cumplir de forma objetiva con los requerimientos de cada puesto".