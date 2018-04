Director deportivo del Guadalajara admite incomodidad

"Desafortunadamente sí es un tema que brotó, o que se retomó por los premios de Liga y Copa de hace un año, que no se terminó por resolver. Sí debo dejar en claro que no es un tema de sueldos porque en eso Chivas siempre ha sido impecable, pero este premio sí, por diferentes motivos se retrasó", reconoció el directivo este martes.



Además de las manifestaciones en redes sociales, los jugadores decidieron entrenar el lunes por la tarde con las camisetas y ropa de entrenamiento volteada al revés, para ocultar a los patrocinadores, aunque el equipo lo hizo a puerta cerrada.



"Yo no tenía idea del tema, esa es la verdad de las cosas y bueno, ahora lo tengo que enfrentar y resolver de la mejor manejar, entendiendo que el jugador también busca una manera de manifestarse, no siempre la más adecuada y sobre todo a unos días de una Final y que en mi caso sí me incomoda mucho y bueno, sí hay una responsabilidad mía por resolverlo.



"Entiendo que quizá es un tema que yo no conocía o que inclusive yo negocie, pero en este momento sí es mi responsabilidad el resolverlo y para eso estoy. No está fácil, esa es la verdad, no está fácil, pero para eso estoy aquí", agregó el directivo en entrevista para Raza Deportiva de ESPN en Estados Unidos.

Las Chivas entrenarán hoy por última vez en su estadio antes del partido de la Final de vuelta ante el Toronto FC por la Liga de Campeones de la Concacaf, pero antes el plantel se reunirá con Gabriel de Anda en el hotel de concentración para tratar el conflicto económico.



¿De qué depende de que se resuelva?



"Yo espero que sí se resuelva, yo voy a tener hoy una reunión con los jugadores y con el cuerpo técnico, ya las he tenido y tenemos una gran comunicación, entonces yo espero que se resuelva hoy, porque ese es el ideal para poder enfrentar un partido de esta magnitud, quizá el más importante en la historia de Chivas y por lo que representa el poder jugar en un Mundial de Clubes, entonces estoy concentrado al cien en este tema.



"Soy un directivo, soy el director deportivo, no soy intermediario o negociador, yo vengo a aportar y a sumar. Hoy me toca esta situación que no la inicié yo, que no la puse en la mesa, pero me toca resolverlo y al final unir a todos, a jugadores y a cuerpo técnico, todos en la misma línea", puntualizó.