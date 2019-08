Director de escuela donde no dejaron entrar a niños podría ser sancionado

Tampico, Tam.- El director de la escuela primaria "Eusebia Banda Sevilla" del municipio de Altamira podría ser sancionado y se le instruirá a que acate las instrucciones de sus superiores, pues es él el único responsable del plantel y la única autoridad.

Así lo dio a conocer el encargado de despacho de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, Mario Gómez Monroy, quien acudió este martes a la inauguración del ciclo escolar 2019-2020 en la escuela Álvaro Gálvez y Fuentes de la colonia Niños Héroes en esta ciudad.

"Los niños entran porque entran. Ningún niño se puede quedar sin educación", dijo el encargado de la SET, y dijo que ya están dialogando con el director y que quieren que ese asunto se mantenga en terreno de conciliación y no se repita para no perjudicar a los niños.

Remarcó que el director de una escuela es la máxima autoridad, "pero como que tiene confusión... Ya estamos hablando con él pues es el único que puede mandar sobre la escuela y nadie más".

Lo anterior luego de que la asociación de padres de familia fueron quienes determinaron que los hermanitos no entrarían a clases hasta que no cubrieran las cuotas escolares.

Reconoció también que los padres de los niños están considerados como conflictivos en la escuela, pero aún así, los niños no tienen porqué quedarse sin educación, además de que no compete a la asociación de padres de familia determinar si entran o no, por ello estarán dialogando con los padres de familia, el director y los papás de los niños, pero advirtió que el director tiene que acatar la disposición de la superioridad.