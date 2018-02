Dirección en juego de ‘Men in Black’

Los Ángeles, California

El realizador F. Gary Gray, responsable de Straight Outta Compton (2015) y The Fate of the Furious (2017), se encuentra en negociaciones para dirigir la nueva cinta derivada de la trama de Men in Black, informó el medio especializado Deadline.

Este spinoff de Men in Black, cuyo estreno está previsto para 2019, no contará como protagonistas con Will Smith y Tommy Lee Jones, que lideraron las tres primeras cintas de esta saga.

Smith y Jones encarnaron en estas películas a los agentes J y K, encargados de proteger a la Tierra de las amenazas extraterrestres.