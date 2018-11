Dirá Rooney adiós ante Estados Unidos

El jugador de 33 años, ex capitán y máximo anotador de la selección inglesa con 53 goles, disputará su partido número 120 en el encuentro del 15 de noviembre, dos años después de vestir por última vez la camiseta inglesa ante Escocia, en noviembre de 2016.

"Me embarga la humildad y me siento emocionado por volver a jugar con Inglaterra en Wembley otra vez", dijo Rooney en un comunicado hecho público por la FA.



"Quiero agradecer a (el entrenador) Gareth Southgate y a la FA por invitarme de vuelta y ayudar a respaldar a mi Fundación en el proceso".



"Jugar por Inglaterra fue el mayor honor de mi carrera, así que hacerlo por vez 120 y última será un momento particularmente especial para mí. Me parece adecuado que el partido sea contra Estados Unidos y espero que ambos grupos de aficionados disfruten del partido", agregó.



Tras debutar a nivel internacional en 2003 como el jugador más joven de la historia de la selección inglesa, Rooney superó a Bobby Charlton como el máximo artillero de su país en 2015. En sus 13 años como internacional, Rooney representó a Inglaterra en tres Mundiales y tres Eurocopas.



Rooney, que comenzó su carrera en el Everton, jugó 13 temporadas en el Manchester United. Tras una temporada de vuelta en el Everton, fichó por el D.C. United estadounidense.



No se espera que empiece el partido como capitán contra Estados Unidos, sino que entrará desde el banquillo en un partido que recaudará fondos para la Rooney Foundation, que busca mejorar la vida de los niños desfavorecidos.



Inglaterra se enfrentará también a Croacia en Wembley por la Liga de las Naciones el 18 de noviembre.