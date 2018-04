¡DIRÁ ADIÓS A LA FIEL!

Guadalajara, Jalisco

Todo comienzo tiene un final: una ley natural, aunque parezca una historia de otro mundo. Esta noche habrá más de uno con la piel erizada, los ojos al borde del llanto y miles de recuerdos.

Rafael Márquez jugará su último partido oficial en el Estadio Jalisco con la camiseta del Atlas, que lo vio debutar en 1996, cuando tenía apenas 17 años. Ahora, con 39, el suspiro ganará y su película como futbolista tendrá el primer adiós, luego, en Pachuca y, el definitivo, en el Mundial.

"Quiero agradecerle (a la Fiel) por estar siempre ahí en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas. Nos ha tocado sufrir demasiado y es difícil pagarle ahora, pero la certeza y la seguridad de que el día de mañana (hoy) trabajaremos duro para poderle dar esa satisfacción y pagarle ese sacrificio, ese sufrimiento, con un campeonato", dijo Márquez.

Llegó a los 14 años a la casa club rojinegra. Era serio, ensimismado, pero tenía muy claros sus objetivos y uno a uno los cumplió, hasta llegar a hoy, donde se despedirá de la afición tapatía en el Clásico contra las Chivas.

"Me encariñé mucho con la institución, me dio la oportunidad de empezar en esta carrera a nivel profesional. Lo que rodea al Atlas hace que lo quieras aún más, no sé si es un capricho, es algo especial, es un sentimiento, se le quiere en las buenas y en las malas".

Mientras Miguel Zepeda, Jared Borgetti o Daniel Osorno eran más relajados, Márquez casi no intercambiaba palabras con los demás, apenas las necesarias. Ese joven de Zamora, Michoacán se brincó cualquier esquema y, de adolescente, ya jugaba en Primera.

La energía de Rafa está enfocada en esta noche y después seguirá el método de entrenamiento que le dio Juan Carlos Osorio, el técnico de la Selección, para su inminente llamado entre los 23 que irán a Rusia 2018.

"Quédate otro torneo", le sugirieron en el vestidor atlista, pero él quiere disfrutar en dos grandes escenarios: despedirse del Jalisco, con el Atlas, en un Clásico y con el Tri, en una Copa del Mundo.

Visualiza la victoria sobre el Guadalajara y, con esa emoción, decir gracias y adiós al Jalisco, su casa antigua y romántica.