Diputados se alistan para reelección

En mayo vence el plazo constitucional para que el Congreso de la Unión reglamente la reelección de diputados y senadores para que puedan participar en la próxima elección federal de 2021. Por esto, las distintas bancadas en el Palacio Legislativo de San Lázaro alistan la presentación de iniciativas para alcanzar un acuerdo y denir las reglas con las que los actuales diputados podrán competir contra los candidatos.

Otros de los elementos que están sobre la mesa de discusión es con cuáles recursos se iría a la competencia, si habría diferentes mecanismos para legisladores plurinominales y de mayoría, así como la paridad de género.

De manera paralela, en Morena tendrían que denir qué harán en este sentido, pues en los estatutos del partido está prohibida la reelección, pero en la Constitución sí está permitida, y si alguno de sus integrantes presenta un amparo, lo ganaría debido a que se le están violando sus derechos establecidos en la Carta Magna. La presidenta de la Comisión de Gobernación, Rocío Barrera (Morena), adelantó que el plazo para tener las reglas mencionadas es el 30 de mayo; sin embargo, se prevé aprobarlas antes del 30 de abril próximo, cuando concluya el periodo ordinario. "[Se] debería contemplar la equidad de género y que todos los candidatos tengan el mismo tiempo para hacer campañas. "Un tema que no está regulado en la reelección son los plurinominales, cómo van a poder competir, vía elección o si se repiten listas.

"Son temas y mecanismos que se tendrían que revisar, [así como] varias propuestas que están en los próximos días para presentarse, [además del] nanciamiento", comentó Barrera.La legisladora se dijo preocupada porque en el interior de su partido hay un conicto: "Es un problema porque está en primer rango la Constitución, y lo que es válido es la Carta Magna, porque si alguien metiera un amparo en este sentido, lo ganaría sin ningún problema", explicó la morenista.

Jorge Luis Preciado (PAN), aseguró que en la nueva Ley del Congreso General no se prevé colocar las reglas para la reelección de los legisladores; sin embargo, sí consideró que no es necesario que un diputado pida licencia para poder ir a competir. El panista aseveró que se debe cuidar que no se descuide el trabajo legislativo en la Cámara de Diputados por irse a elecciones, porque, armó, la Constitución no prohíbe que diputados y senadores tengan que renunciar al cargo o pedir licencia para ir a competir, puesto que los legisladores no manejan recursos públicos como sí lo hacen los alcaldes, secretarios o gobernadores.

"[Es necesario] que no se descuide el trabajo [legislativo] de la Cámara para lo que fueron electos los diputados y que continúen sometiéndose a la voluntad del ciudadano. "Lo que dice la Constitución es que no tienen la obligación legal de pedir licencia al cargo, porque lo que se está contemplando es el uso de los recursos públicos por parte de un funcionario, entonces, como los diputados no usan recursos públicos, pues tienen la posibilidad de ir a competir sin mayor complicación", dijo.