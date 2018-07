Diputados salientes se irán con un mdp en la bolsa

Cd. de México.- La Cámara de Diputados entregará a los legisladores salientes cerca de un millón de pesos.

El secretario general Mauricio Farah confirmó que, al terminar su gestión en agosto, los diputados de la 63 Legislatura recibirán el monto proporcional de aguinaldo, por ocho meses, y el ahorro que generaron durante tres años.

Desde el inicio de la 63 legislatura, los diputados tuvieron como prebenda ahorrar al mes hasta 12 por ciento de su dieta, lo que equivale a 12 mil 600 pesos mensuales.

Parte de tal beneficio de ahorro es que la Cámara aporta la misma cantidad que hayan juntado los legisladores.

Así que, por tres años los legisladores ahorraron 453 mil 600 pesos, y con la misma cantidad que aportará la Cámara, sumarán 907 mil 200 pesos.

A este monto se suma la parte de aguinaldo, unos 93 mil 100 pesos, aproximadamente.

Al millón de pesos por el fin de Legislatura, se suman otros 600 mil pesos que recibieron los diputados por el pago de dietas y apoyos legislativos, de mayo a agosto, desde que acabó el periodo de sesiones y concluyeron las actividades parlamentarias.

El funcionario aseguró que los diputados no recibirán ningún otro apoyo adicional al pago de su aguinaldo y el fondo de ahorro.

"No tenemos contemplado ningún bono de retiro para los legisladores", aseveró.

Sobre el ahorro de los legisladores, dijo que no es "ningún abuso", porque los diputados han venido aportando parte de su dieta para poder hacer un ahorro y poder llevárselo.

La aportación que hace la Cámara, sostuvo, es una especie de prestación que está debidamente normada y regulada.

"Mientras que así sea, no tenemos por qué satanizar las cosas y llevarlas a extremos que no lo son. Finalmente, los diputados han venido aportando conforme a lo que cada uno ha decidido de un porcentaje y podrán retirar ese recurso que ha puesto al final de la Legislatura", explicó.

"No habrá recurso alguno adicional, no nos hagamos bolas, tendrán simplemente lo que les corresponde conforme a la ley y desde que yo estoy acá no se ha otorgado ningún bono. En la legislatura pasada no se otorgó y en esta legislatura no habrá ningún bono a los legisladores".

Farah reconoció que la misma prestación tienen otros funcionarios de la Cámara y que lo que reciban será proporcional al monto de lo que han ahorrado en la Legislatura.