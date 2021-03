Diputados presentan impugnación contra suspensión de Ley eléctrica

Cabe recordar que el pasado sábado, la Cámara de Diputados presentó una primera queja procesal ante el Juzgado Segundo de Distrito porque considera que el juez, Juan Pablo Gómez Fierro de extralimitó en sus funciones y las suspensiones que otorgó contra la Ley Eléctrica solamente causaba efectos para los actores que se quejaron, y no para efectos generales, como ocurrió, porque esto pone en ventaja a quienes no interpusieron recursos contra el decreto presidencial.

"Nosotros estamos manifestando en ese recurso es que esa suspensión, que otorga el juez, con sus facultades, no puede tener efectos generales para todos los demás actores que no solicitaron el amparo. Nosotros consideramos que se excedió de sus atribuciones porque la ley no lo faculta a hacer eso, por eso presentamos el recurso de queja", declaró Luis Genaro Vázquez, director general de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados.

En esta nueva queja, la Cámara de Diputados argumentó que al otorgar la suspensión definitiva, el Juez violó las reglas del debido proceso, agregó Ignacio Mier.

Dijo que juez optó por inobservar lo resuelto por los Magistrados, quienes indicaron que la suspensión no era procedente para quien no la solicitó, sino solamente aplicaba para quien la pidió expresamente.

"El Juez de Distrito generalizó indebidamente las sentencias sin apegarse al principio de relatividad. El Juez de Distrito no cuenta con facultades para impedir que se lleve a cabo la Ley de la Industria Eléctrica en todo el país porque sigue vigente en el sistema jurídico nacional", informó Mier Velazco.

Aseguró que la suspensión definitiva de la Ley de la Industria Eléctrica "trasgrede la Ley de Amparo porque su otorgamiento genera más perjuicios al interés social".