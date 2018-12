Diputados no tocan la dieta ni los apoyos

Ciudad de México

A pesar del plan de austeridad que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, los diputados federales decidieron no reducir sus dietas mensuales (74 mil 672 pesos netos), ni sus apoyos económicos: asistencia legislativa (45 mil pesos mensuales) y de atención ciudadana (28 mil 772 pesos), con lo que los legisladores reciben casi 150 mil pesos al mes.

El líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en San Lázaro, Mario Delgado, explicó que las remuneraciones de los diputados están integradas por la dieta, el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de vida, entre otros, que desde el 1 de septiembre pasado ya no tienen; gracias a esto, se alcanzó una reducción de 36 mil pesos mensuales por cada diputado.

Agregó que las otras partidas, asistencia legislativa y atención ciudadana, no forman parte de la remuneración de los diputados, pues hay una regulación sobre dichos recursos, que se deben utilizar para ir a cada distrito, tener una casa de atención, empleados para ésta o tener un asesor legislativo para un mejor desempeño legislativo.

"Esos rubros tienen una normatividad y están sujetos a comprobación. Además, si no cumple la comprobación con los requisitos que establece la Cámara de Diputados, entonces ya no se da esa asignación. En realidad son gastos propios de la Cámara de Diputados, que ejerce el legislador, para cumplir con su función. Entonces no se puede sumar, no puede considerarse como parte de la remuneración de los legisladores", detalló.

Como lo adelantó EL UNIVERSAL, en el presupuesto de la Cámara de Diputados para 2019 habrá una reducción de casi mil 700 millones de pesos en comparación con este 2018 y más de 2 mil millones de pesos en relación al anteproyecto que habían dejado para el próximo año los antiguos legisladores.