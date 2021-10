Diputados mantienen registro de RFC para jóvenes en dictamen de Miscelánea Fiscal

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 17 .- En el dictamen de la Miscelánea Fiscal, a pesar de la polémica que se generó en redes sociales y entre los partidos políticos la inclusión de un nuevo régimen fiscal para los jóvenes mayores de edad que estarán obligados a expedir su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a partir del próximo 1° de enero, los diputados federales decidieron mantener esta medida y solamente le hicieron un agregado para clarificar que mientras no se tenga una actividad económica no estarán obligadas a pagar contribuciones o a presentar declaraciones fiscales y estarán en el rubro: "inscripción de personas físicas sin actividad económica".

También se le hizo un agregado para dejar en claro que mientras no se realice ninguna actividad económica se entenderá que no generarán obligaciones fiscales, hasta que no se incorporen a algún empleo.