Diputados insisten en regular salarios

Cd. de México.

"La suspensión judicial de la Ley de Remuneraciones no altera el proceso de discusión, aprobación y expedición del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019", aclaró el diputado Pablo Gómez en un posicionamiento al lado del jefe del grupo, Mario Delgado.



Gómez explicó que los artículos 74, 75 y 127 de la Constitución no pueden ser suspendidos.



"En el acuerdo suspensorio de la Ley de Remuneraciones se recuerda que la Cámara debe aplicar la Constitución, lo cual es del todo innecesario porque eso es justamente lo que ha de hacerse", advirtió.



Para la bancada de Morena, la resolución suspensoria emitida por el Ministro Pérez Dayán carece de motivación, pues no menciona el contenido de la ley que se suspende ni, obviamente, los posibles daños irreparables que pudiera tener su aplicación.



Además de que el juez no concedió la suspensión solicitada por los senadores de Oposición que presentaron la acción de inconstitucionalidad, pues ellos buscaban que se suspendiera por anticipado cualquier acuerdo de la Cámara de Diputados para fijar remuneraciones y pretendían de esa forma que se mantuvieran las de 2018.



"Desde el punto de vista de la Cámara de Diputados, la situación general no se ha modificado con la expedición del acuerdo suspensorio del ministro Pérez Dayán. La Cámara tendrá que cumplir libre y responsablemente con sus obligaciones constitucionales y garantizar que la Federación cuente con un Presupuesto de Egresos como lo señala la Carta Magna", dijo.



El Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 contendrá las reducciones previstas a los salarios de la alta burocracia, a excepción de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de Nación electos antes de 2010, quienes mantendrán sus percepciones actuales, dijo el coordinador Mario Delgado.



En la conferencia con Gómez, Delgado sostuvo que a pesar de que la Ley Federal de Remuneraciones fue suspendida por la Corte, aplicarán el artículo 127 Constitucional, según el cual ningún funcionario puede ganar más que el Presidente de la República.



"Vamos a hacer lo que desde hace 9 años no se ha hecho: aplicar el 127 Constitucional y que nadie gane por encima de lo que gana el Presidente de la República; es lo que menciona también el Ministro (Alberto) Pérez Dayán en su resolución", dijo.



Delgado reconoció que la excepción serán los ministros de la SCJN electos antes de la reforma al 127 Constitucional.



El morenista aseguró que la Cámara baja hará una aplicación exacta del tercero transitorio del decreto que modificó dicho artículo, según el cual, los Ministros electos antes de 2010 mantendrán sus percepciones.



"¿Qué significa una aplicación exacta del Tercero transitorio? Que todos los Ministros de la Corte que fueron electos ya durante la vigencia de la modificación constitucional al 127, deberían estar topados por el salario del Presidente de la República", explicó.