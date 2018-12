Diputados inician sesión y declaran receso, reiniciáran a las 17 hrs

Los diputados federales iniciaron su sesión ordinaria este domingo en su sede, el Palacio Legislativo de San Lázaro, entre reclamos porque el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 no está listo en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.



El quórum a la hora del inicio fue de 357 diputados presentes en el pleno de la Cámara baja, por lo que el presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, dio inicio a los trabajos y en punto de las 12 horas con 15 minutos se decretó un receso hasta las 17 horas para esperar el dictamen.



Diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de Movimiento Ciudadano (MC) reclamaron que al momento no se conozca el dictamen y pidieron a Morena no hacer uso de su mayoría "para probar un documento que no conozcamos".



El acceso a la Cámara de Diputados se dio desde las 10 de la mañana, a través de un espacio que se improvisó y está rodeado por elementos de Seguridad Pública de la Ciudad de México.



Con unos escalones sobrepuestos, trabajadores y diputados pudieron acceder por un espacio entre las rejas donde se retiraron barrotes.

Al momento, también están presentes los representantes de la subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.