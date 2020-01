Diputados de oposición: cuestionan parálisis de Piedra en la CNDH

Partidos de oposición cuestionaron que la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, no haya emitido ninguna recomendación y su institución esté paralizada con temas como el año más violento que se ha presentado en la historia de nuestro país por el asesinato de 35 mil personas; por la contención de migrantes que está haciendo la Guardia Nacional y por la crisis de salud por el arranque del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Primero el senador de MC, Juan Zepeda aceptó que sería injusto atribuirle todo a Rosario Piedra cuando tan sólo lleva unos meses en el cargo. Pero precisó que sí puede responder por lo que ha ocurrido en el último mes y le exigió un mea culpa de lo que está pasando en nuestro país.

"Se acaban de dar a conocer las cifras lamentables del Secretariado de Seguridad Pública nacional, donde acabamos de vivir -atribuible ya, eh, a este nuevo gobierno- el año más triste de la época contemporánea para nuestro país, con más de 35 mil asesinados a lo largo y ancho de nuestro territorio. De esos más de 35 mil, poco más de mil mujeres asesinadas por un tema de odio, que se tipifica feminicidio. Recordarle, maestra, que el principal derecho fundamental del ser humano es la vida y no hemos escuchado una sola recomendación o un solo pronunciamiento de parte de usted, como garante y vigilante, que el gobierno haga cumplir esos derechos. Ni uno solo, eso sí ya es imputable a este par de meses que lleva al frente de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos", aseguró Juan Zepeda.

Además dijo: "si no se pronuncia sobre este principal derecho fundamental del ser humano, qué nos esperamos de otro derecho fundamental que es la libertad y la libertad entendida como el derecho a tener la libertad de buscar un trabajo o la libertad de optar por un mejor futuro para la persona o su familia. Me refiero, la libertad para migrar del ser humano".

También, el senador panista, Gustavo Madero, quien fue uno de los que trató de impedir la elección de Rosario Piedra como ombudsperson, le dijo que con todo respeto dijo que su nombramiento quedó marcado como una de las páginas más tristes de la historia del Senado.

"¿No le preocupa a la defensora de los derechos humanos que esté paralizada así la institución? Las medidas cautelares son una de las principales herramientas que tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para prevenir violaciones a los derechos humanos, en casos que van desde agresiones a periodistas hasta posibles desapariciones forzadas o uso excesivo de la fuerza pública en contextos de protestas sociales. Por eso la gente se pregunta hoy ¿dónde está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿Alguien ha visto a Rosario Piedra Ibarra? ¿Trabaja como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿Ejerce el cargo?", cuestionó Madero Muñoz.

Asimismo, el diputado del PRI, Enrique Ochoa Reza aseguró que ante una posible reforma de justicia penal, los derechos humanos pueden ser ampliados, los derechos humanos pueden ser profundizados, pero no pueden ser revertidos ni pueden ser removidos de la Constitución.

"De hacerlo estaríamos incurriendo como legisladores en violaciones graves a los tratados internacionales de los que México forma parte. En este sentido, es vital garantizar el pleno respeto y la puntual observancia de los derechos humanos ante posibles retrocesos. Los derechos humanos no son trofeo ni bandera de un gobierno en particular, son el blindaje permanente que goza todo individuo para evitar el ejercicio abusivo del poder, de cualquier autoridad, de cualquier nivel de gobierno en todo momento y a lo largo de todo el territorio nacional", explicó el priísta.

En respuesta, la senadora de Morena, Martha Guerrero Sánchez, salió en defensa de la titular de la CNDH y cuestionó con qué autoridad moral acude el PAN a cuestionar cuando con Felipe Calderón hubo un "baño de sangre".

La senadora morenista le pidió a Piedra Ibarra que no los decepcione, y saben que su tarea no será fácil, pero le precisó: "No estás sola presidenta porque el pueblo de México está contigo".