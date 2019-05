Diputados de Oposición aseguran que la soberbia tiene cegado a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Diputados de distintas fuerzas políticas de oposición arremetieron contra la decisión del presidente, Andrés Manuel López Obrador de que Pemex y el Instituto Mexicano del Petróleo construyan la refinería de Dos Bocas en Tabasco, luego de que la licitación se declaró desierta y dijeron que la soberbia lo tiene cegado, pues es un capricho y una locura.

A través de su cuenta en la red social de Twitter, Juan Carlos Romero Hicks, acusó que el Presidente de la República se niega a escuchar, a pesar de que las "mejores empresas" confirmaron que no es posible construir, pero acusó que la soberbia de López Obrador lo tiene cegado y se está pasando de la ocurrencia al capricho.

"Nuestro presidente se niega a escuchar. Las 'mejores empresas' le confirman que no es posible construir la refinería de Dos Bocas, pero la soberbia lo tiene cegado. ¡Pasamos de la ocurrencia a la ocurrencia-capricho en el @GobiernoMX!", posteó Juan Carlos Romero Hicks.

En tanto, el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Adame, dijo que el que Pemex construya esta refinería es un anuncio sorprendente porque miles de millones de dólares se van a destinar para este complejo, pero sin estudios ni experiencia.

"Por decisión Presidencial una refinería sin justificación, declarada inviable por el @imcomx, será construida por @Pemex en medio de su profunda crisis financiera y de productividad. ¡Qué locura!", posteó el panista de Morelos.

Asimismo, la diputada del PRI, Soraya Pérez, originaria de Tabasco, también criticó que sin estudios, ni planeación y sin expertos para administrar un megaproyecto de este tamaño, no ve mucho augurio y terminará siendo un monumento a la falta de transparencia.

Señaló que si ese proyecto no es rentable las calificadores van a seguir castigándonos por el "riesgo tan enorme que se está tomando".

"Este es un monumento a la falta de transparencia total y me parece que van a tener muy pocas probabilidades de que salga adelante este proyecto de infraestructura", opinó la diputada priista.

Explicó que es muy probable que este barco no llegue a buen puerto, y dijo que no lo dice ella, sino los expertos en la materia y hoy se han manifestado muchísimos, hace algunas semanas el IMCO dijo que más del 90% de los escenarios que vieron, la refinería no era viable por ningún motivo.

En tanto, el secretario de la Comisión de Hacienda, el perredista Antonio Ortega aseguró que la decisión de construir la refinería de Dos Bocas en tres años y con 8 mil millones de dólares predice consecuencias graves y confirma que Andrés Manuel López Obrador gobierna por ocurrencias.

En un comunicado, el perredista explicó que las últimas refinerías hechas en la India han costado 12 mil millones de dólares y son del tamaño cercano al que se piensa en ese complejo y la administración de López Obrador la quiere construir con tan sólo 8 mil millones de dólares.

"Nadie que se arriesgue a aceptar una empresa de este tipo puede terminar en tres años, ni mucho menos costearla en ocho mil millones de dólares. Las últimas refinerías hechas en India han costado alrededor de 12 mil millones de dólares en el tamaño más o menos cercano al que se está pensando en 'Dos Bocas' y la construyeron en ocho años. Entonces, esta ocurrencia del Presidente solo va a generar un socavón más a las finanzas públicas", recalcó.