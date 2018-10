Diputados consideran un fracaso reforma educativa

Representantes de la Cámara de Diputados y el Senado afirmaron que las cifras de la evaluación de los maestros demuestran que la reforma educativa es un fracaso y que es necesario hacer cambios para llegar al objetivo de la calidad de la enseñanza.

La presidenta de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, Adela Piña, manifestó que la cifra de solo 456 mil maestros evaluados, de un universo de 1.6 millones, muestra que no sirvió la implementación de la reforma.

"El resultado del gobierno que va a concluir de la evaluación con la Reforma Educativa indica que ésta es un fracaso en el diseño, en la forma en que se implementó.

"Ese resultado demuestra que dicha evaluación, con fines punitivos, fue un atentado contra el maestro", señaló la diputada de Morena.

El senador de MC, Clemente Castañeda afirmó que el dato de los 456 mil maestros evaluados es contundente para ver hacia el fracaso de la reforma.

"Si por la evaluación no mejoró la calidad de la educación, estamos ante el fracaso de la reforma educativa.

"La reforma estuvo mal planteada, mal implementada y no dio buenos resultados. Se quiere derogar la reforma, pero no hay alternativas, entonces no tienen ni idea de qué hacer con el modelo", mencionó Castañeda.

Agregó que la participación de Aurelio Nuño como Secretario de Educación complicó más la aplicación de la reforma, porque ésta se usó para impulsar su proyecto personal, como se vio con sus gastos en comunicación social.

También de MC, la senadora Verónica Delgadillo señaló que si el Gobierno no alcanzó sus metas, refleja que nunca se hicieron planteamientos serios y asequibles.

"El Gobierno prefirió apostarle a la promoción mediática de su reforma y a castigar a los maestros, que en mejorar la educación de nuestro País.

"Por estas razones nosotros creemos que la reforma educativa debe ser revisada y enderezada. Las metas que se establecieron no se lograron y no mejoró la educación de nuestro país", opinó Delgadillo.

La diputada del PAN, Marcela Torres, secretaria de la comisión de Educación, opinó que los resultados de la evaluación demuestran lo difícil y complejo que ha sido implementar la reforma educativa.

Independientemente de la ineficacia del Gobierno, expuso, la evaluación fue mucho más complicada por la presión de los maestros.

"Fue muy difícil implementar la reforma, con poco tiempo también, ahora se quiere derogar y se quiere empezar de nuevo, pero la presión política es mayor, estamos en peores condiciones. Ya el Presidente Electo le dijo 'no' a los radicales en el tema de la educación, pero él les dio alas", manifestó Torres, secretaria de la comisión de Educación.

Del PAN, la Senadora Minerva Hernández dijo que hay que revisar lo que ha funcionado y mejorarlo, sin descalificaciones ni revanchas de carácter político.

"No hay que dar marcha atrás a la Reforma Educativa, hay que cumplir los propósitos y vigilar de cerca la implementación de los mecanismos, para en caso de omisión o inobservancia en mecanismos correctivos en el marco de las facultades propias del Congreso de la Unión", mencionó.