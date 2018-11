Diputados buscan debate sobre invitación a Nicolás Maduro

Cd. de México.

Por medio de un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, los legisladores prevén el debate en el Pleno con el argumento de que Maduro no es bienvenido.

"La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al Presidente electo, licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que retire la invitación extendida al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para asistir a su toma de posesión el próximo 1 de diciembre de 2018", cita la propuesta publicada este miércoles en la Gaceta Parlamentaria.



En las consideraciones se señala que el pasado viernes 26 de octubre, Marcelo Ebrard, futuro Canciller, informó los nombres de los Mandatarios que estarán en México el marco de la toma de protesta de López Obrador, entre ellos Maduro.



Los panistas mencionan que ello ha desatado la indignación de diversos sectores de la sociedad mexicana debido a la situación en la que el venezolano tiene a su nación, sus acciones en contra de sus adversarios políticos y de las instituciones democráticas, la violencia y presos políticos, la falta de alimentos y medicinas y la migración a gran escala.



"Esta soberanía al ser depositaria de la representación nacional y del Estado de Derecho debe ser extremadamente cuidadosa de los visitantes distinguidos que acuden a ella", argumentan.



"Es por ello que no podemos permitir que un Jefe de Estado que ha acusado a México de intervenir en un supuesto complot en su contra, además de ser un violador de los derechos humanos de las personas y generador de una crisis humanitaria sin precedentes en Venezuela, acuda a estas instalaciones".



Agregan que el rechazo no es solamente por las acciones que Maduro ha llevado a cabo en contra de sus propios ciudadanos, sino también las repetidas acusaciones sin fundamentos que ha hecho en contra de México, incluidas las de una supuesta intervención del Gobierno federal en asuntos de política interior de Venezuela.



"La más reciente de dichas acusaciones fue cuando, a más de un mes de lo ocurrido, el Gobierno de Venezuela señaló a México, Colombia y Chile de participar en el atentado del 4 de agosto de 2018 durante el evento que conmemoraba el 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana en contra de Nicolás Maduro", señalaron.



"Además, implicó a nuestro País, a Chile y Colombia de colaborar con los supuestos responsables, directamente de facilitar su escape".



Los diputados afirman que México ha sido un País que se manifiesta a favor de la democracia y tener relaciones con distintos países en todo el mundo.



"No podemos dejar a un lado las posturas y acciones de la dictadura de Nicolás Maduro", expresan.



"El pasar por alto todo lo que se ha dicho y lo que se ha hecho es aceptarlo, nos hace cómplices de un régimen que tiene acusaciones serias de que ha violado derechos humanos".



Para su discusión, la mayoría de Morena debe aceptar que se debata de urgente resolución, aunque no se apruebe después.