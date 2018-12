Diputados avalan en lo general Presupuesto 2019

Cd. de México.

Al filo de las 0:35 horas de este 24 de diciembre, se aprobó el dictamen con 312 votos a favor y 154 en contra.



En la propuesta aprobada se reasignaron un total de 40 mil 524 millones de pesos, de los cuales, 23 mil 768 millones de pesos fueron adicionales respecto a la propuesta del Ejecutivo Federal, logrados por ajustes en la estimación del IVA y del ISR.



Luego de la votación en lo general, el Pleno discutirá por varias horas las 285 reservas, presentadas por 100 diputados de las diversas fracciones parlamentarias.



Antes de la discusión del presupuesto, el PAN pidió una moción suspensiva al dictamen, al criticar el procedimiento de aprobación del dictamen.



El panista Ricardo Villarreal acusó que la elaboración del proyecto fue una farsa, porque no se tomó en cuenta ninguna de las peticiones de presupuesto que presentaron gobernadores y alcaldes.



"Se recibieron miles y miles y miles de proyectos de Municipios, de Estados, de Asociaciones ¿Y saben dónde están esos proyectos diputados y diputadas? En la basura, todos y cada uno de ellos", denunció.



El coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, dijo que se discutía un presupuesto clandestino y de ocurrencias.



"Lo que estamos viviendo es un dictamen que ni siquiera se construyó en la Cámara de Diputados. Representa la Comisión de Presupuesto a todas las comisiones, a las 46. Palabra por palabra, cifra por cifra fue dictada y hecha por la Secretaría de Hacienda. Es una intromisión republicana.



"Es el primer paquete económico del Presidente de la República, es autoritario, unipersonal, asistencialistas, viola la autonomía de Poderes, es opaco y es discrecional. Tiene cuatro deficiencias", afirmó mientras toda la bancada blanquiazul subía a tribuna con pancartas de protesta.



"Primero, es un programa asistencialista clientelar. Segundo, no genera crecimiento en la economía, gasta y no invierte, sacrifica empleo, ciencia, tecnología e innovación. Tercero, no tiene un gramo de federalismo. Y, finalmente, muy grave, quiere desmantelar los órganos autónomos del Estado, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Congresos locales, los ayuntamientos y las gubernaturas, y prueba de ello es que no solamente hicieron un presupuesto reducido a órganos autónomos, sino que ahora todavía lo hacen más pequeños", expuso.



Fabiola Loya, de Movimiento Ciudadano, también criticó que no se tomaron en cuenta las peticiones de las comunidades, pese a que se abrió un proceso de registro de proyectos.



"Esta soberanía citó a Gobernadores, Presidentes ¨Municipales y organizaciones civiles ¿para qué? si estos solamente vinieron a solicitar que el gasto federal atendiera las necesidades básicas de las regiones a través de rubros, como agua, movilidad, infraestructura y, sin embargo, hicieron oídos sordos a ese clamor.



"El presupuesto que manda la Secretaría de Hacienda contiene una línea muy clara: se debilitan las instituciones", dijo sobre la reducción de presupuesto a los entes autónomos.



Agregó que los ajustes que se lograron fueron por la presión social, no por la voluntad de los diputados de Morena.



El coordinador del PRI, René Juárez Cisneros, afirmó que el Presupuesto de Egresos del 2019 carece de legitimidad, porque violentó el proceso parlamentario.



"Efectivamente fue construido en Hacienda, dictaminado en Hacienda, ajustado en Hacienda, reordenado en Hacienda y nos lo mandaron cuando quisieron de Hacienda.



"En nuestro grupo parlamentario esperábamos un Presupuesto que incluyera la participación digna del Poder Legislativo de esta Cámara de Diputados. Por lo tanto, no hay ninguna duda que votaremos en contra", dijo el ex Gobernador de Guerrero.



Dijo que, si bien era positivo la aprobación de programas de apoyo a jóvenes o personas de la tercera edad, al mismo tiempo, consideró, se traiciona a millones de mexicanas y mexicanos.



"Primero, porque lastima al campo, la gente del campo no tendrá nada que celebrar esta navidad. Este Gobierno ha traicionado a las y los campesinos mexicanos.



"Dos, porque lastima y golpea a las mujeres de México, y le da la espalda a la equidad y a la igualdad", manifestó.



El diputado de Morena Erasmo González afirmó que el proyecto refleja honestidad, honradez y justicia en el ejercicio del gasto público, al tiempo que se avanza en el combate a la corrupción y la dignificación del Poder Legislativo.



Dijo que el dictamen de Presupuesto recoge la visión del Ejecutivo Federal al proponer un equilibrio en las finanzas públicas, con superávit económico primario de 245 mil 736 millones de pesos.



Resalto que los proyectos prioritarios del sector central recibirán alrededor de 251 mil 600 millones de pesos, como son la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores que duplicará los recursos que actualmente recibe este sector de la población, al destinarle más de 100 mil millones de pesos.



Además, mencionó que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, cuyo objetivo es que 2.6 millones de jóvenes cuenten con oportunidades de trabajo y estudio recibirá 44 mil 300 millones de pesos.