Diputados aprueban Ley de Ingresos 2019

México.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para 2019 por un monto de cinco billones 814 mil 291.7 millones de pesos, sin aumentar las tasas de los impuestos existentes ni crear nuevos.

Con 295 votos en favor y 179 en contra, los diputados avalaron en lo general y en lo particular los artículos no reservados del dictamen de la LIF propuesta por el Ejecutivo Federal e iniciaron la discusión en lo particular de 13 artículos reservados y una adición.

Al fundamentar el dictamen, el secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Marco Antonio Medina Pérez, destacó que el proyecto de Ley de Ingresos de 2019 es "transparente, oportuno, responsable y prudente".

De acuerdo con el documento, de los cinco billones 814 mil 291.7 millones de pesos de ingresos estimados en la LIF para 2019, tres billones 287 mil 605.4 millones corresponden a impuestos; 343 mil 133.4 millones de pesos a Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social; y 38.3 millones de pesos a Contribuciones de Mejoras.

Además, 46 mil 273.6 millones de pesos a Derechos; seis mil 778.1 millones a Productos; 67 mil 228.8 millones a Aprovechamientos; y un billón dos mil 697.5 millones de pesos a Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos.

Otros ingresos son 520 mil 665.2 millones de pesos a Transferencias, Asignaciones, Subsidios, y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones; y 539 mil 871.4 millones a Ingresos Derivados de Financiamientos.

El marco macroeconómico para 2019 prevé un crecimiento real de entre 1.5 y 2.5 por ciento anual; en particular, para las estimaciones de finanzas públicas se considera un crecimiento puntual de 2.0 por ciento real anual.

Asimismo, para el cierre del año próximo se proyecta una inflación de 3.4 por ciento, un tipo de cambio nominal promedio de 20.0 pesos y una tasa de interés nominal promedio de 8.3 por ciento.

Dada la volatilidad que ha mostrado el precio de la mezcla mexicana de crudo de exportación se considera un precio de 55 dólares por barril y una plataforma de producción de un millón 847 mil barriles de petróleo diarios.

Se plantea un déficit público de 2.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), un superávit primario de 1.0 por ciento del PIB y una meta de déficit para los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) de 2.5 por ciento del PIB para 2019.

Asimismo, se autoriza un monto de endeudamiento neto interno para el Ejecutivo Federal hasta por 490 mil millones de pesos, así como un monto de endeudamiento neto externo de cinco mil 400 millones de dólares, el cual incluye el monto neto externo que se ejercería para la contratación de financiamientos con organismos financieros internacionales.

Para Petróleos Mexicanos (Pemex) se autoriza contratar hasta cuatro mil 350 millones de pesos de endeudamiento neto interno y hasta cinco mil 422.5 millones de dólares de endeudamiento externo.

En el caso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), esos montos son de hasta nueve mil 750 millones de pesos de endeudamiento neto interno y de 497.5 millones de dólares de endeudamiento neto externo.

Para la Ciudad de México, se autoriza un techo de endeudamiento neto para 2019 de cinco mil 500 millones de pesos para financiar obras previstas en su presupuesto de egresos local.

Medina Pérez expuso que el proyecto de LIF 2019 es transparente, porque se basa en una proyección correcta de los ingresos que se obtendrán, ya que rompe con la práctica anterior de subestimar ingresos futuros, cuya finalidad era obtener excedentes presupuestarios para ser empleados de manera discrecional.

Además, la LIF es oportuna porque cuenta con información de último momento para estimar las variables macroeconómicas sobre las que se basan los pronósticos de los ingresos, y las estimaciones se hacen con técnicas estadísticas con grado razonable de confianza.

Afirmó que la LIF 2019 es responsable y prudente porque es muy razonable alcanzar los ingresos esperados para soportar holgadamente los proyectos de inversión y los gastos del gobierno del año próximo, con lo que se mantienen los equilibrios macroeconómicos.

El legislador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) consideró que en un panorama de incertidumbre global, los legisladores tienen la obligación de actuar con responsabilidad republicana, mesura en valores económicas y planteamientos recaudatorios sensatos.

Destacó que se recoge también una demanda muy sentida de empresarios y la ciudadanía del norte del país para reducir el IVA y el Impuesto sobre la Renta (ISR), lo que se plantea en el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para 2019.

Así, en la frontera norte del país, la tasa del IVA pasará de 16 a 8.0 por ciento, mientras que el ISR bajará de 20 a 30 por ciento, añadió el secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Calificó al proyecto de LIF 2019 como "nítido, diáfano traslúcido, congruente y justo", porque no se consideran incrementos en los impuestos, ni en el saldo de la deuda, ni modificaciones sustanciales en la miscelánea fiscal.