Diputados aprueban Ley de Amnistía en Quintana Roo

El Congreso local aprobó hoy la Ley de Amnistía para el estado, con la que se busca dar una oportunidad a aquellas personas que no tuvieron un debido proceso, no se les respetaron sus derechos humanos o no tuvieron una defensa adecuada.

Y, así, Quintana Roo se convirtió en la quinta entidad federativa que contará con una ley de este tipo.