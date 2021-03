Diputados aprueban hasta dos años de prisión por maltrato animal

CIUDAD DE MÉXICO. Con 444 votos a favor y uno en contra, la Cámara de Diputados aprobó reformas para castigar con hasta dos años de prisión a quien maltrate a un animal, pero quien lo mate sólo será multado.

Las reformas al Código Penal avaladas prevén una pena de tres meses a dos años de prisión, y multa de 100 a 150 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a quien "dolosamente" cause sufrimiento a un animal vertebrado, sin que le provoque la muerte inmediata; cause lesiones que pongan en peligro la vida del animal vertebrado, o cause lesiones o marcas permanentes.